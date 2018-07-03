"Важность "Кентавров" переоценили, разгромив корабли РФ с суши", - эксперт о преимуществах техники ВМС

03.07.2018 08:04

Угроза российских войск со стороны Азовского моря заставляет украинский флот готовиться противостоять атакам противника заранее. ВМС Украины активно пополняют свой арсенал малыми ракетными кораблями.

Не так давно в вооружение флота поступили катеры типа "Кентавр", которые вмещают до 31 человека и отличаются высокой скоростью и маневренностью. Тем не менее, эксперт Сергей Згурец заявил "Апострофу" о том, что "Кентавры" не смогут противостоять более мощным российским кораблям. А потому не нужно забывать о ракетных комплексах, сообщает "Диалог.UA".

Директор Defense Express уверен, что в борьбе с мощным российским флотом, который нагнетает обстановку в Азовском море, поможет дополнительное оснащение ракетных комплексов. Именно так украинский ВМС сможет противостоять противнику прямо с суши, и не только защитить прибережные территории, но и поразить врага на большом расстоянии. То есть, необходимо создать интегрированную защиту, состоящую из мощных ракетных комплексов и быстрых катеров.