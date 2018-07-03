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Военный эксперт рассказал, чем и как украинский флот может потопить военные корабли РФ
Главный секрет в том, чтобы учитывать конкретные угрозы и не тратить ресурсы впустую. Директор Defense Express Сергей Згурец поделился с "Апострофом" важной аналитической информацией.
Он уверен, что для достойного противостояния российским ВМС украинскому флоту необходимо взять на вооружение небольшие военные корабли с высокой маневренностью и скоростью передвижения, сообщает "Диалог.UA".
Згурец заявил о том, что создавать большое количество малоэффективных судов бессмысленно. Гораздо полезнее создать флот из легких и маневренных кораблей, которые будут оснащены ракетным вооружением, достаточно эффективным чтобы поразить корабли с гораздо большим водоизмещением.
Такая концепция "москитного флота" позволит ВМС Украины наносить ощутимые удары по противнику, при этом избегать потерь благодаря маневренности.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, флот, ВМС, ракетный комплекс, РФ
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