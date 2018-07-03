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«Заморозили» или приостановили? Когда переселенцы получат пенсию за прошлые годы

03.07.2018 18:42
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«Заморозили» или приостановили? Когда переселенцы получат пенсию за прошлые годы

Переселенцы из Донбасса не могут получить пенсию за прошлые годы. Люди в панике – даже переехав на подконтрольную украинской власти территорию, не могут получить пенсию за прошлые годы. Некоторые уже готовят судебные иски.
Валентина без пенсии уже 2 года. Женщина переехала в Покровск (до переименования Красноармейск) из неподконтрольного украинской власти Донецка четыре месяца назад. Сразу подала заявление на восстановление выплат, но денег до сих пор нет. «Документы в обработке – не платят с марта. Людям не платят. Месячные кому выплатили, а задолженность не выплачивают уже», – говорит переселенка.
Виктор Федорович переживает, что выплату долгов могут вообще заморозить навсегда. Переселенец из Донецка и его жена не получали пенсию 3 года. «Этого особого порядка еще нет нигде, никто не знает. Документы все в порядке. Восстановлен, а пенсии не платят», – сказал мужнина.
В Пенсионном фонде поясняют – выплаты теперь насчитывают с момента обращения в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН). А когда погасят задолженность за предыдущее время – пока сказать не могут. «Не выплаченные средства аккумулируются на счетах Пенсионного фонда и будут выплачены, когда будет принят особый порядок по выплате этих долгов», – рассказала начальник Покровского объединенного управления ПФУ Донецкой области Неля Аржавитина.
В Министерстве социальной политики успокаивают переселенцев, мол, нужно немного подождать, пока примут новый механизм выплат. «Вопрос касается как раз той категории, которые не постоянно проживают на подконтрольной территории, а перемещаются с неподконтрольной на подконтрольную. Сейчас отрабатывается механизм, по которому будут проводиться выплаты, но обязательно выплата будет за весь период проведена», – сообщил заместитель министра соцполитики Украины Николай Шамбир.
Источник Донецкие новости.



Теги: Донбасс, переселенцы, пенсии
 
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