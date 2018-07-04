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Ивана Купала 2018: дата, обряды и традиции
Ивана Купала – старинный праздник восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию.
В этот день принято гадать на суженого, поэтому незамужние девушки с особым трепетом ждут купальскую ночь, сообщает ictv.
Традиции и обряды
На восходе солнца следует умыться или искупаться в реке. Эта процедура смоет все заболевания с тела, уберет прыщи, укрепит иммунитет.
Чтобы избавиться от тараканов, пауков и прочих насекомых, обитающих в квартире, нужно окропить утренней росой стену, кровать, углы и полы дома.
В ночь на Ивана Купала девушки ходили в лес собирать лекарственные травы и цветы. Знахари убеждены, что в этот период каждое растение насыщается необычной силой, способной излечить от многих заболеваний. Особым спросом пользовались тысячелистник, зверобой и ромашка.
В этот день принято было собирать цветы для гадания — богатки. Найдя цветок, девушка клала его под подушку. Распустившийся бутон свидетельствовал о скором замужестве, а увядший говорил о том, что ближайший год замужества не будет.
Плели венки, которые пускали по воде. По традиции нужно было насобирать 12 разных видов растений и из них сделать венок. Если он потонет — девушка не выйдет замуж в этом году; если отплыл от берега — жених ходит совсем близко.
Как только солнце садилось, молодежь разжигала огромный костер и пары, держась за руки, прыгали через него. Если молодые люди “преодолели препятствие” не разжимая рук, значит суждено им быть вместе, наоборот — пара скоро расстанется.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Ивана Купала, традиции
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