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Как получить субсидию в Украине, если работаешь за границей
Третий месяц в стране действуют новые правила назначения субсидий. Из-за них половина украинцев, получавших ее раньше, этим летом остались без помощи государства. Не у всех есть надежда получить субсидию на отопительный период, когда оплата за коммуналку может вполне превысить сумму зарплаты или пенсии.
Особенно переживают граждане, выезжавшие за территорию Украины более чем на 60 дней, – как их еще называют, «заробитчане», и члены их семей. Ведь, согласно правилам, права на субсидию они не имеют. Однако это не совсем так.
О том, кто из «заробитчан» может претендовать на субсидию, рассказала начальник отдела принятия решений Константиновского УСЗН Валентина Трубчанинова. Во-первых, если человек, работавший за границей, имеет постоянный доход в Украине (пенсия по возрасту, инвалидности, помощь при рождении ребнка, стипендия), то ему назначат субсидию, учитывая сумму пенсии, госпомощи и стипендии.
Как подчеркнула Валентина Васильевна, на комиссию могут обратиться и «заробитчане», не имеющие дохода в Украине. Но для них правила – как для неработающих вообще. За два месяца до обращения за субсидией надо заплатить ЕСВ (819,06 грн. ежемесячно), а доходом, также ежемесячно, будут считаться три прожиточных минимума – 5 286 гривень.
К тому же, единый социальный взнос (ЕСВ) необходимо платить и после назначения субсидии, тоже ежемесячно, в течение всего периода, на который назначили субсидию.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, субсидия, заграница, заработок
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