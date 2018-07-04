- В Украине утвердили новый календарь прививок21:35
- Второе массовое отравление произошло на Киевщине: пострадали 17 детей21:00
- Порошенко подписал судьбоносный валютный закон: к чему готовиться украинцам20:25
- Синоптики предупреждают о повышенной пожарной опасности в Украине20:05
- Комитет Рады одобрил законопроект по блокировке сайтов: что это значит19:35
- На побережье под Мариуполем танки и БМП стреляли в море 18:30
- Туреччина готова передати Україні зброю18:14
- В Мариуполе в одной из маршруток скончалась женщина18:00
- Ивана Купала 2018: дата, обряды и традиции17:42
- Украина разорит «Газпром» по всему миру: готовится новое громкое дело17:21
Комитет Рады одобрил законопроект по блокировке сайтов: что это значит
Блокировать или ограничивать доступ к информационному ресурсу смогут по решению суда, а иногда и без разрешения
Комитет Верховной Рады по нацбезопасности одобрил законопроект о блокировке сайтов и рекомендовал его вынести на первое чтение в сессионный зал.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере (№6688).
В случае принятия изменений в украинское законодательство, в Уголовном процессуальном кодексе (УПК) появится новый раздел: "Меры по блокированию информационных ресурсов (сервисов) в информационно-телекоммуникационных сетях (системах)".
Основанием для блокировки сайта и удаление с него информации будет решение суда, если распространяемый на нем контент влечет за собой тяжкие преступления.
Так, в УПК хотят внедрить норму, которая будет позволять временно блокировать доступ к сайту за действия, в результате которых исключается доступ и/или распространение информации с определенного (идентифицированного) информационного ресурса (сервиса) через информационные, телекоммуникационные и информационно-телекоммуникационные сети (системы) с целью прекращения уголовного правонарушения или предотвращения совершения другого.
Блокировка доступа будет осуществляться во время досудебного расследования, если судья удовлетворит соответствующее ходатайство прокурора.
В исключительных неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и предотвращением совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, временная блокировка (ограничение) доступа к сайту может быть начата до вынесения разрешения судом на срок не более 48 часов. В таком случае прокурор, следователь по согласованию с прокурором обязан безотлагательно после начала осуществления таких действий обратиться с соответствующим ходатайством к следственному судье или в суд.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, сайт, блокирование, Верховная Рада
- Запрет российских соцсетей вызовет еще больший интерес к ним — Горбаль. ВИДЕО
- В крымской "дочке" "Воли" повинились за запрет доступа в соцсети и Яндекс
- НАТО: Блокирование Украиной российских сайтов – это вопрос безопасности, а не свободы слова
- У Порошенка визнали неспроможність повністю заблокувати російські сайти
- Украинский офис "ВКонтакте" будет защищать интересы пользователей и партнеров
- Без/виз против «запрета ОК и ВК»
- На побережье под Мариуполем танки и БМП стреляли в море 18:30
- В Мариуполе в одной из маршруток скончалась женщина18:00
- Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке16:48
- На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар15:40
- В Мариуполе канализация продолжает течь в море, а дети попадают на больничные койки14:50
- Украина передала в Международный уголовный суд список иностранцев, воевавших за «ЛДНР»12:20
- У Водяного прогремели взрывы. Наибольшая активность в ООС у Мариуполя12:05
- В зоне ООС боевики 17 раз нарушили перемирие11:28
- Главарь «ДНР» Захарченко назначил очередного «министра»09:36
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 июля09:25
- В Украине утвердили новый календарь прививок21:35
- Родовые дефекты будут исправлять еще до зачатия21:15
- Второе массовое отравление произошло на Киевщине: пострадали 17 детей21:00
- Швейцарский суд возобновил арест активов Газпрома20:42
- Порошенко подписал судьбоносный валютный закон: к чему готовиться украинцам20:25
- Синоптики предупреждают о повышенной пожарной опасности в Украине20:05
- Европа опасается нашествия чернобыльских волков-мутантов - ученые19:50
- Комитет Рады одобрил законопроект по блокировке сайтов: что это значит19:35
- Завтра Евросоюз продлит санкции против России19:15
- Врачи рассказали, как семечки могут навредить здоровью18:56
- В Украине утвердили новый календарь прививок21:35
- Родовые дефекты будут исправлять еще до зачатия21:15
- Врачи рассказали, как семечки могут навредить здоровью18:56
- Эксперты подсказали, как преодолеть тягу к сладостям15:20
- Продукты, вызывающие резкую усталость14:00
- Организм не справится: украинцев предупредили о смертельной опасности курятины09:52
- Медики рассказали родителям, как определить аутизм у ребенка09:20
- Ученые научились выявлять болезни по снам07:49
- «Заморозили» или приостановили? Когда переселенцы получат пенсию за прошлые годы18:42
- Курятина якобы содержит антибиотики, а поскольку сегодня это продукт №1 в Украине, все без исключения умрут?15:12
- Битва за Донбасс: Объединенные силы взяли под контроль новый населенный пункт
- В "ЛНР" произошел взрыв с жертвами
- Громкое убийство в "Ветерке": замечен след Захарченко и "Ташкента"
- В ОРЛО на мине подорвались боевики «народной милиции»: есть погибшие
- Донбасские пункты пропуска опустели
- Жизнь в "ДНР": дочь любимого "министра" Захарченко захватывает предприятия и шикарно отдыхает
- Миротворцев можно не ждать: сделан плохой прогноз для Донбасса
- Путин готовит для Украины ловушку на Донбассе
- Соцсети сообщили о печальной ситуации у "Донбасс Арены"
- Захарченко захотелось много денег: названа истинная причина сокращения "комендантского часа" в "ДНР"