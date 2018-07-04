- В Украине утвердили новый календарь прививок21:35
- Второе массовое отравление произошло на Киевщине: пострадали 17 детей21:00
- Порошенко подписал судьбоносный валютный закон: к чему готовиться украинцам20:25
- Синоптики предупреждают о повышенной пожарной опасности в Украине20:05
- Комитет Рады одобрил законопроект по блокировке сайтов: что это значит19:35
- На побережье под Мариуполем танки и БМП стреляли в море 18:30
- Туреччина готова передати Україні зброю18:14
- В Мариуполе в одной из маршруток скончалась женщина18:00
- Ивана Купала 2018: дата, обряды и традиции17:42
- Украина разорит «Газпром» по всему миру: готовится новое громкое дело17:21
"Не могу это терпеть": Гройсман пригрозил бросить ВСУ на борьбу с контрабандистами
Премьер на заседании правительства был возмущен тем, что в порты не заходит множество кораблей, предпочитая оставаться в нейтральных водах и "пережидать" активную фазу борьбы с контрабандой
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в борьбе с контрабандой он готов задействовать все возможные ресурсы, в том числе обратиться за помощью к Вооруженным силам Украины.
На заседании Кабмина глава МВД Арсен Аваков сообщил, что с усилением в конце июня борьбы с контрабандой суда с четырьмя тысячами контейнеров стоят в нейтральных водах и не идут в украинские порты.
"Им говорят – завтра, послезавтра, договоримся (о растаможке по старым правилам – Ред.)... Не договоримся, растамаживайте!" – подчеркнул Гройсман.
Глава правительства обратился к министру обороны Степану Полтораку с вопросом, поддерживают ли ВСУ такую политику. "Может, их надо из нейтральных вод Военно-морскими силами подогнать ближе к берегу?" – сказал в ответ глава Минобороны.
"Недолго ждать тот день, когда я обращусь к Вооруженным силам Украины провести где-то рядом учения. Не могу этого терпеть", – заявил в ответ премьер.
По данным главы правительства, после введения с 21 июня новых мер на таможне, предусматривающих круглосуточное присутствие там представителей полиции, на Одесской таможне платежи в бюджет с одного контейнера выросли примерно вдвое – с 0,5 млн грн до 1 млн грн.
"Сейчас во многих кабинетах истерика, потока нет. Думаю, они будут готовы на многие кардинальные вещи, чтобы все это возобновить", – отметил Гройсман, но пообещал продолжить борьбу.
Как сообщалось, недавно министр внутренних дел Арсен Аваков объявил "крестовый поход" на контрабандистов. По его словам, потери от контрабандных схем на украинских таможнях составляют 105 млрд грн в год, что больше 10% от государственного бюджета Украины. Он пояснил, что поступления от таможни являются ключевой статьей наполнения бюджета и должны составить в 2018 году 34,5%, или 343 млрд грн.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, ВСУ, Гройсман
- Пожар на полигоне "Широкий Лан": погиб военный, есть пострадавшие
- Советник президента озвучил данные о потерях в донбасской бойне. И объяснил, почему потерь больше
- Сводки Штаба АТО: гибель украинского военнослужащего, условное перемирие и отказ России от своих солдат на Донбассе
- В зоне АТО один военнослужащий погиб, семеро - ранены
- Оккупанты РФ цинично ударили по Железному из минометов - двое мирных жителей получили тяжелые ранения
- Захарченко сделал официальное заявление по наступлению ВСУ
- На побережье под Мариуполем танки и БМП стреляли в море 18:30
- В Мариуполе в одной из маршруток скончалась женщина18:00
- Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке16:48
- На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар15:40
- В Мариуполе канализация продолжает течь в море, а дети попадают на больничные койки14:50
- Украина передала в Международный уголовный суд список иностранцев, воевавших за «ЛДНР»12:20
- У Водяного прогремели взрывы. Наибольшая активность в ООС у Мариуполя12:05
- В зоне ООС боевики 17 раз нарушили перемирие11:28
- Главарь «ДНР» Захарченко назначил очередного «министра»09:36
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 июля09:25
- В Украине утвердили новый календарь прививок21:35
- Родовые дефекты будут исправлять еще до зачатия21:15
- Второе массовое отравление произошло на Киевщине: пострадали 17 детей21:00
- Швейцарский суд возобновил арест активов Газпрома20:42
- Порошенко подписал судьбоносный валютный закон: к чему готовиться украинцам20:25
- Синоптики предупреждают о повышенной пожарной опасности в Украине20:05
- Европа опасается нашествия чернобыльских волков-мутантов - ученые19:50
- Комитет Рады одобрил законопроект по блокировке сайтов: что это значит19:35
- Завтра Евросоюз продлит санкции против России19:15
- Врачи рассказали, как семечки могут навредить здоровью18:56
- В Украине утвердили новый календарь прививок21:35
- Родовые дефекты будут исправлять еще до зачатия21:15
- Врачи рассказали, как семечки могут навредить здоровью18:56
- Эксперты подсказали, как преодолеть тягу к сладостям15:20
- Продукты, вызывающие резкую усталость14:00
- Организм не справится: украинцев предупредили о смертельной опасности курятины09:52
- Медики рассказали родителям, как определить аутизм у ребенка09:20
- Ученые научились выявлять болезни по снам07:49
- «Заморозили» или приостановили? Когда переселенцы получат пенсию за прошлые годы18:42
- Курятина якобы содержит антибиотики, а поскольку сегодня это продукт №1 в Украине, все без исключения умрут?15:12
- Битва за Донбасс: Объединенные силы взяли под контроль новый населенный пункт
- В "ЛНР" произошел взрыв с жертвами
- Громкое убийство в "Ветерке": замечен след Захарченко и "Ташкента"
- В ОРЛО на мине подорвались боевики «народной милиции»: есть погибшие
- Донбасские пункты пропуска опустели
- Жизнь в "ДНР": дочь любимого "министра" Захарченко захватывает предприятия и шикарно отдыхает
- Миротворцев можно не ждать: сделан плохой прогноз для Донбасса
- Путин готовит для Украины ловушку на Донбассе
- Соцсети сообщили о печальной ситуации у "Донбасс Арены"
- Захарченко захотелось много денег: названа истинная причина сокращения "комендантского часа" в "ДНР"