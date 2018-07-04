Порошенко назвал дату вступления в ЕС

04.07.2018 12:38

Петр Порошенко рассказал о существующих намерениях Украины войти в состав Европейского Союза до 2025 года. Подобное заявление он сделал в ходе совместного брифинга с президентом Республики Сербия Александром Вучичем, передает пресс-служба главы государства.



Порошенко отметил, что искренне желает, чтобы Сербия, преодолев все преграды, также вступила в состав ЕС до 2025 года.



«Еще одна стратегическая цель, которая нас объединяет — евроинтеграция», — подчеркнул президент в своей речи.



По его словам, около 70% населения поддерживает курс страны на вступление в ЕС.



Кроме того, Петр Порошенко напомнил об уже сделанных шагах в сторону членства в ЕС. В частности, он упомянул о ратифицированном Соглашении об ассоциации, существующей зоне свободной торговли и безвизовом режиме.



Напомним, что сегодня, 3 июля, Петр Порошенко по приглашению Александра Вучича прибыл в Белград с официальным визитом.



Ранее президент рассказал, когда планирует подать в парламент поправку к преамбуле Конституции о членстве Украины в ЕС и НАТО.

Источник: http://zi.dn.ua