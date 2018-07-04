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Синоптики предупреждают о повышенной пожарной опасности в Украине

04.07.2018 20:05
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Синоптики предупреждают о повышенной пожарной опасности в Украине

Синоптики предупреждают о том, что в некоторых областях Украины ожидается пожарная опасность 5 класса. Причина – в существенном повышении температуры воздуха, которое ожидается 4–6 июля. Такое сообщение сделала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным Укргидрометцентра, с 4 по 6 июля в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днеропетровской и Кировоградской областей будет сохраняться чрезвычайная степень пожарной опасности. 

Синоптики заявляют, что в Украину еще вернется настоящая жара. В Гидромедцентре сообщают, что температура будет продолжать постепенно повышаться. Таким образом, к концу недели она достигнет максимальных показателей.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, пожар, опасность
 
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