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Туреччина готова передати Україні зброю
Стало відомо, що Туреччина домовилась з Україною про передачу Міністерству оборони України передових технологій та програмного забезпечення у сфері зв'язку, безпілотних авіаційних комплексів. Сьогодні, 4 липня, була підписала відповідна угода, повідомляє replyua.net із посиланням на прес-службу РНБО.
Водночас стало відомо, що під час засідання шостої Спільної українсько-турецької комісії з питань військово-технічного співробітництва учасники обговорили реалізацію проектів у бронетанковій, космічній та авіабудівельній сферах. Крім того, країни мали змогу обговорити співпрацю у напрямку безпілотних систем, а також розробку нових зразків двигунів для бронетехніки. У свою чергу, представники турецької влади зацікавились в купівлі літаків Ан-178.
Варто зазначити, що це вже не перша країна, яка допомагає Україні зі зброєю. Із 2014 року ЗСУ отримали від Канади технічну допомогу на 24 мільйони доларів - це і бронежилети, і каски, і прилади нічного бачення, радіостанції, обладнання для розмінування. Одних тільки комплектів зимової форми - більше 30 000. Наразі в Україні в складі місії UNIFIER одночасно працюють понад двісті канадських інструкторів. Заняття проходять у восьми містах у різних регіонах країни.
Теги: Донбасс, Турция, оружие
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