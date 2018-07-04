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Украина разорит «Газпром» по всему миру: готовится новое громкое дело
Министерство юстиции Украины стремится взыскать с российского газового монополиста «Газпрома» штраф в размере 172 миллиарда гривен в Нидерландах и Великобритании
Для этого в ведомстве намерены найти специального советника для анализа возможности взыскания долга, отмечается в пояснительной записке к постановлению Правительства.
Как сообщают в министерстве, на территории Украины с «Газпрома» можно взыскать только 72 миллиона гривен. Это акции дочернего предприятия российского газового монополиста «Газтранзит».
К тому же, с первого раза продать акции «Газтранзита» в Украине не получилось. Их стоимость уже снизили на 25% для второго аукциона.
Стоит отметить, что в января 2016 года Антимонопольный комитет наложил на «Газпром» штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке природного газа в Украине в размере почти 86 млрд грн.
Так как штраф не был выплачен, то через год сумма его удвоилось из-за пени. Теперь из «Газпрома» необходимо взыскать в бюджет Украины 171 млрд 931,8 млн грн.
Теперь же правительство планирует арестовать доступные активы. Это имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», а также ценные бумаги ОАО «Институт ЮЖНИЙГИПРОГАЗ» и АО «Газтранзит».
Следует отметить, что «Газпром» проиграл апелляцию на арест его имущества в Украине по антимонопольному делу.
Напомним, арест активов российского «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража является крайне важным шагом для Украины, который может иметь непосредственное влияние на функционирование «Северного потока». Об этом в эксклюзивном комментарии Politeka заявил политолог, эксперт Центра общественных отношений Евгений Магда.
«Арест активов «Газпрома» — это хороший шаг со стороны Украины, так как уже давно пора начинать действовать наступательно, а не только оборонно», — заявил Магда, отметив при этом, что вряд ли этот арест активов может сказаться на работе «Северного потока».
«Я не думаю, что это приведет к потере «Газпромом» контроля над «Северным потоком», но тем не менее, это хорошее начало», — сказал эксперт, отметив, что ситуация может надолго зависнуть в воздухе.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Интерфакс-Украина
Теги: Украина, Донбасс, Газпром, газ
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