Налоговая милиция, которая уже полтора года существует вне закона, продолжает активно действовать и незаконно давить на бизнес. Уже более полугода ведется дело против компании Ви Эф Консалтинг Сервисиз, что входит в международную группу компаний VFS Global, которая управляет 17-ю визовыми центрами в Украине, и обслуживает около миллиона граждан в год. После последнего обыска в офисе компании, который имел целью заблокировать работу предприятия и длился более 12 часов, только чудо помогло избежать задержек в получении виз украинцами.

За время расследования компании не было предъявлено обвинение и не выписано ни одной штрафной санкции! Также отсутствуют подозреваемые. Но дело не закрывается, а давление правоохранителей с сомнительным юридическим статусом только усиливается. Операционная деятельность компании Ви Эф Консалтинг Сервисиз находится под ежедневной угрозой остановки работы, в результате чего сотни тысяч украинцев могут не получить свои визы в иностранные государства.

"Несмотря на то, что наша компания является полностью прозрачной и платит все налоги в бюджет Украины, уже более полугода над нами издевается налоговая милиция, используя при этом уголовное производство, открытое более двух лет назад в отношении третьих лиц и компаний, которые нам вообще не известны. Хочу отметить, что мы является глобальной международной компанией. VFS Global работает в 139 странах и обслуживает правительства 59 стран, включая МИД Украины. С помощью 2630 визовых центров мы удовлетворяем потребности наших клиентов по всей планете", - заявил Амит Кумар Шарма, региональный руководитель в странах СНГ и Восточной Европы международной группы компании VFS Global.

"С начала года на предприятие поступили сотни вызовов на допросы сотрудников. Во все области, где работают визовые центры, было направлено поручение - допросить всех сотрудников предприятия (это 500 человек). Следует подчеркнуть - "всех", включая технический, вспомогательный персонал, людей, которые непосредственно задействованы в предоставлении услуг визовых центров, то есть априори вызвали и допрашивали тех, кто не знает и не может знать обстоятельств хозяйственной деятельности, не работает с договорами, не насчитывает налоги , не подает налоговые декларации. Вчера состоялось 3 допроса. Пока мы находимся на пресс-конференции, будут допрошены еще 3 сотрудника. Только по Киеву на допрос в ближайшее время вызвано 28 сотрудников", - сообщил адвокат Андрей Антоненко, директор АО "Межрегиональная коллегия адвокатов ".

"Если подобные действия будут продолжаться и в дальнейшем, своевременная обработка визовых обращений заявителей будет под угрозой, простые люди будут обвинять нашу компанию в том, в чем она фактически невиновна и эта история получит широкую огласку. Сейчас о препятствии в работе со стороны фискальных органов уже проинформированы дипломатические представительства, с которыми мы сотрудничаем. После того, как станет ясно, что дело против нас надумано, европейскими институциями будут сделаны выводы, которые могут поставить под вопрос дальнейшее существование безвизового режима между ЕС и Украиной", - добавил Георгий Шевченко, генеральный директор компании Ви Эф Консалтинг Сервисиз.

Справка:

Ви Эф Консалтинг Сервисиз принадлежит международной группе компании VFS Global, которая является крупнейшим в мире оператором по технологическому обслуживанию правительств и дипломатических представительств во всем мире. На сегодняшний день компания работает в 139 странах и обслуживает правительства 59 стран, включая МИД Украины. Компания оказывает услуги в 2630 центрах обслуживания клиентов по всей планете. С начала работы в 2001 году было обработано по всему миру более 172 миллиона заявлений на получение виз. Ви Эф Консалтинг Сервисиз в Украине сотрудничает с 16-ю дипломатическими миссиями, МИД Украины и предоставляет свои услуги населению через разветвленную сеть визовых центров (17) почти во всех крупных городах страны. Компания помогает получать людям визы всех типов и обслуживает около одного миллиона граждан в год.