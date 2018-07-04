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В Украине массово закрываются ТЦ
Во многих городах Украины начали закрываться торговые центры из-за слишком высокой арендной платы. Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Ассоциации ритейлеров Украины, за последнее время стремительно повысилась арендная плата, и многие продавцы вынуждены закрывать торговые точки.
В период кризиса 2013-15 годов собственники торговых центров шли на значительные уступки, чтобы удержать арендаторов. Более того – часть площадей они готовы были отдать на очень лояльных условиях, только бы помещения не пустовали. Сейчас экономика в стране постепенно восстанавливается, и ТРЦ повышают арендную плату. На повышение стоимости повлияло еще и то, что на украинский рынок начали выходить многие известные бренды. Получается, что известные компании, способные заплатить нужную сумму, вытесняют мелких продавцов, а владельцам ТРЦ невыгодно сдавать в аренду только несколько помещений, пусть даже крупных.
Сейчас новые торговые площади не предлагаются, и новые центры появятся только через несколько месяцев, а со стороны арендаторов растет спрос. Девелоперы рассудили, что теперь они снова могут диктовать рынку арендные ставки, и в массовом порядке начали пересматривать условия договоров аренды с повышением платы в полтора раза и больше.
Теги: Украина, Донбасс, торговля, закрытие, торговый центр
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