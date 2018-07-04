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В Украине отмечают День Национальной полиции
04.07.2018 13:15
В Украине сегодня отмечают День Нацполиции, введенный согласно Указу президента Украины от 4 апреля 2018 года.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских полицейский в своем Twitter. Также, министр Внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украине есть уже чем гордится и люди все больше доверяют полиции.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, праздник, полиция
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