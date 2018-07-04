В Украине ужесточат наказание за пьяные ДТП

04.07.2018 13:48

Депутаты Верховной Рады в первом чтении поддержали законопроект №7064, который существенно ужесточает наказание для нетрезвых водителя, совершивших смертельное ДТП.

За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов, передает НВ.

Документ предусматривает дополнение Уголовного кодекса отдельной статьей 286-1, которая должна регулировать наказания за нарушение правил безопасности дорожного движения лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Нарушителей предлагается наказывать лишением свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением водительских прав на 10 лет.

Если несмотря на запрет человек сел за руль, его могут посадить на срок пяти лет с лишением права водить пожизненно.

Сейчас статья 286 УК не предусматривает отдельного наказания за нетрезвое вождение.

Самое тяжелое наказание для водителей, из-за действий которых пострадал или погиб один человек, сейчас заключается в ограничении свободы на срок до трех лет с возможностью лишения прав.

Водителей, которые сбили нескольких человек, сейчас могут осудить к лишению свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением прав или без.

Источник: https://from-ua.com