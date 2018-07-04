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В Украине вступили в силу законы о налоговых и таможенных льготах на период ООС
В Украине вступили в силу законы № 2463-VIII и № 2464-VIII о продлении действия налоговых и таможенных льгот на период Операции объединенных сил. Вчера документы опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины", передает 112-Украина.
Изменения в Налоговый кодекс предусматривают продление льгот по уплате военного сбора и НДС на период ООС. Также на время проведения Операции объединенных сил освобождаются под уплаты НДС при ввозе с Украины и поставке на территорию государства товары оборонного назначения, в частности каски, подшлемники, бронежилеты, беспилотники, бинокли, парашюты и прочее.
Парламент принял этот закон в июне этого года 229 голосами народных депутатов.
В Таможенном кодексе предусмотрели освобождение от налогообложения ввозной пошлиной специальные средства индивидуальной защиты, нитки и ткани для изготовления бронежилетов.
Также льготы распространяются на лекарства и медицинские изделия для пострадавших участников ООС. Разовые разрешения на ввоз таких товаров в Украину предоставляются по упрощенному порядку, утвержденному правительством. Кроме того, Кабмин определяет, сколько таких лекарств и медизделий можно ввезти на территорию Украины.
Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации. Однако, по рекомендации профильного комитета, внесенные изменения будут применяться с 1 мая 2018 года.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, таможня, налоги, льготы, ООС
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