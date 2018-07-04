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Второе массовое отравление произошло на Киевщине: пострадали 17 детей

04.07.2018 21:00
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Второе массовое отравление произошло на Киевщине: пострадали 17 детей

Стало известно, что чрезвычайное происшествие случилось вчера, третьего июля. В этот раз массовое отравление настигло оздоровительный санаторий «Поляна», что находится в Киевской области в посёлке.

Как передает replyua.net, об этом сообщает председатель Киевской областной администрации. По словам Александра Горгана, сразу у семнадцати детей диагностировали признаки кишечной инфекции. После случившегося, в лагере были взяты все необходимые пробы для анализов, о результатах которых будет сообщено позже. Отмечено, что инфекционные отделения района заранее подготовили для детей места, в случае, если их самочувствие ухудшится. 

По словам Горгана, на данный момент, состояние детей вполне удовлетворительное. Но, чтобы перестраховаться, больничные отделения сохранят места, если у кого-то из пострадавших ухудшится состояние здоровья. Напомним, что вчера стало известно о ещё одном массовом отравлении детей в детском лагере Киевской области. Дети из школы гимнастики отправились в оздоровительный лагерь, чтобы подготовиться к спортивному конкурсу, однако получили отравление. Одна девочка была госпитализирована и впала в кому. Всего пострадало двенадцать детей. Согласно предварительной информации, причиной отравления могли быть йогурты, которые были с истёкшим сроком годности. 



Теги: Донбасс, дети, отравление, Киевская область
 
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