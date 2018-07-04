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Вывозить детей за границу разрешили без согласия второго родителя
04.07.2018 07:24
Жителям Украины упростили процедуру вывоза детей за пределы страны.
Если мама или отец, которые находятся в разводе, планируют с ребёнком поездку за границу, то теперь не нужно брать разрешение второго родителя. Правда, при условии, что поездка будет длиться не больше одного месяца.
Раньше выезд за границу был возможен только с нотариально заверенным разрешением от второго родителя, который не проживает вместе с сыном или дочерью.
О таких изменениях в законодательстве сообщил на своей странице в Твиттере Министр юстиции Павел Петренко. Он написал, что такая европейская норма есть частью инициативы «Чужих детей не бывает».
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, дети, родители, заграница
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