Вывозить детей за границу разрешили без согласия второго родителя

04.07.2018 07:24

Жителям Украины упростили процедуру вывоза детей за пределы страны.



Если мама или отец, которые находятся в разводе, планируют с ребёнком поездку за границу, то теперь не нужно брать разрешение второго родителя. Правда, при условии, что поездка будет длиться не больше одного месяца.



Раньше выезд за границу был возможен только с нотариально заверенным разрешением от второго родителя, который не проживает вместе с сыном или дочерью.



О таких изменениях в законодательстве сообщил на своей странице в Твиттере Министр юстиции Павел Петренко. Он написал, что такая европейская норма есть частью инициативы «Чужих детей не бывает».

Источник: http://zi.dn.ua