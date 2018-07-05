Озвучена печальная статистика самоубийств военных на Донбассе

05.07.2018 11:12

За четыре года с начала борьбы с агрессией России на Донбассе Украина понесла 14 тысяч небоевых потерь, из которых сотни человек покончили с собой.

Об этом в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рассказал Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает apostrophe.ua.

Отмечается, что с 2014 по 2018 год не в результате боевых действий было потеряно почти 11,5 тысяч человек, в то время как безвозвратные потери оцениваются на уровне в 2659 человек.

"Это почти 14 000 человек погибли или ранены не вследствие боевых действий. Из них 586 на сегодня - суициды", - подчеркнул Матиос.