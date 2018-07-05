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Озвучена печальная статистика самоубийств военных на Донбассе
05.07.2018 11:12
За четыре года с начала борьбы с агрессией России на Донбассе Украина понесла 14 тысяч небоевых потерь, из которых сотни человек покончили с собой.
Об этом в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рассказал Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает apostrophe.ua.
Отмечается, что с 2014 по 2018 год не в результате боевых действий было потеряно почти 11,5 тысяч человек, в то время как безвозвратные потери оцениваются на уровне в 2659 человек.
"Это почти 14 000 человек погибли или ранены не вследствие боевых действий. Из них 586 на сегодня - суициды", - подчеркнул Матиос.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, статистика, прокуратура, самоубийство, Верховная Рада, ранения, потери, ВСУ
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