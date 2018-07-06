Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Боевики «ДНР» в Интернете слили собственные зверства: «в подвалах гнили человеческие конечности»

06.07.2018 09:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики «ДНР» в Интернете слили собственные зверства: «в подвалах гнили человеческие конечности»

Боевики самопровозглашенной, террористической «Донецкой народной Республики» при общении друг с другом, сами того не желая, на одном из сепаратистских пабликов в Интернете проговорились о жутких преступлениях, совершаемых ими на Донбассе.

Как информирует replyua.net, скриншоты их переписки обнародовал в своем блогеизвестный украинский журналист Денис Казанский.

Так, речь идет о мародерстве, пытках и жестоких массовых убийствах. По словам журналиста, «откровениями» о зверствах с общественностью поделились члены террористической группировки «Восток», контролируемой боевиком Александром Ходаковским. В одном из постов, к примепу, рассказывается о жутких преступлениях «полевого командира» террористов Вадима Погодина по кличке «Керчь», на совести которого лежит убийство украинского школьника Степана Чубенко, а также его соратников. В частности, все они промышляли похищениями людей, мародерством, и помимо всего, устраивали пытки и расстрелы в захваченном здании СБУ.

 

Еще в одном признательном посте пророссийских террористов Донбасса говорится: «В подвалах СБУ можно было обнаружить гниющие человеческие конечности, руки, пальцы, которые остались в результате действий «следователей» из батальона «Керчь». Для многих людей тогда здание СБУ стало ассоциироваться со смертью и бесследной потерей родного человека, а на пороге всегда толпились женщины в слезах и мужчины, которые сами искали своих женщин».

 

Источник: https://replyua.net 



Теги: Донбасс, война, пытки, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх