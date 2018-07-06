Как оформить субсидию: 10 спорных вопросов

06.07.2018 07:45

Вот уже два месяца действуют новые правила начисления субсидий. За это время многие украинцы побывали в управлении социальной защиты и столкнулись с отказами, спорными ситуациями и вопросами, ответы на которые не знают сами сотрудники органов соцзащиты. Поэтому «Вести» с юристом по жилищным вопросам Антоном Рыбницким разобрались в нюансах начисления субсидий в этом году и узнали, в каких случаях необходимо обратиться в комиссию по начислению субсидий, чтобы получить льготы на коммуналку.

Доходы прописанных, но не проживающих, могут не учитывать

Бывает так, что в родительском доме прописаны давно уже выросшие совершеннолетние дети трудоспособного возраста. Но на самом деле они там не проживают — уехали учиться в город, переехали жить к супругу или съехали на съемное жилье.

Заполняя декларацию на получение субсидии, вы все равно обязаны их там указать со всеми паспортными данными и доходами. Кроме того, если они замужем или женаты, а также если у них есть свои дети, то и членов их семей тоже следует перечислить.

Но чтобы их доходы не учитывались при начислении субсидии, необходимо в поле «Пометка» сделать уточнение «Зарегистрирован, но не проживает» и приложить документ, подтверждающий их проживание по другому адресу. Это может быть справка с места работы, учебы или договор аренды жилья.

Помните, что с мая месяца показания соседей и акт обследования, составленный инспектором, не являются основанием для неучета их доходов при расчете субсидии.

Заполнив декларацию, нужно написать заявление в комиссию, приложив к нему документы, подтверждающие проживание членов семьи по другому адресу.

Но есть нюанс — если дети и родители живут в одном населенном пункте, и есть только справка с места работы или учебы, а договор аренды жилья отсутствует, доказать раздельное проживание будет невозможно.

Супруги в разводе, но с детьми должны указывать бывших

Если вы находитесь в разводе, но с вами проживает несовершеннолетний ребенок, даже если бывший супруг/супруга прописан по другому адресу, их данные все равно необходимо внести в декларацию.

Но чтобы доход бывшего супруга не был учтен при начислении субсидии на ваше домохозяйство, напишите заявление в комиссию и прикрепите справку из ЖЭКа или поселкового совета о том, что именно с вами проживает ребенок.

Те родители, у кого есть несовершеннолетние дети, но они не проживают с ними и не прописаны у них, должны все равно указать их в декларации.

Если несовершеннолетний ребенок прописан у кого-то из родственников, то в декларации владелец лицевого счета обязан будет указать и данные его родителей. Но чтобы не лишиться субсидии или не уменьшить ее размер, следует написать заявление в комиссию с просьбой не учитывать их доходы, прикрепив соответствующие документы о проживании по другому адресу.

Безработные имеют право на субсидию, но при одном условии

Если человек трудоспособного возраста не работает официально и при этом не стоит на учете в центре занятости, теоретически претендовать на субсидию он все-таки может. При этом его доход органами соцзащиты будет считаться как три прожиточных минимума — 5523 грн.

Кроме того, для права претендовать на субсидию придется уплатить единый социальный взнос в Пенсионный фонд за три последних месяца расчетного периода. Размер ЕСВ: 819х3=2457 грн. Такой взнос безработным придется делать каждый раз при переназначении субсидии, т. е. в мае и октябре. Для этого следует обратиться в Государственную фискальную службу с просьбой предоставить реквизиты для оплаты ЕСВ. Правда, взяв во внимание размеры указанных доходов, а также необходимость регулярных платежей, целесообразность оформления субсидии оказывается весьма сомнительной.

Доходы неразведенных пар считаются общими

Если желающий получить субсидию находится в зарегистрированном браке, даже если супруги фактически не проживают вместе и прописаны по разным адресам, при заполнении декларации необходимо вносить данные супруга /супруги и его доход. При этом из обязательной информации следует указать серию и номер паспорта, а также номер идентификационного кода. Потому уровень «благополучия» супруга «по документам» отразится на возможности получить льготы.

Заробитчанам субсидию могут назначить

Бытует мнение, что если человек находился за границей более 60 дней, то претендовать на получение субсидии он не может. Но это неверно. Такое мнение сложилось из-за того, что обычно столь долгие поездки за границу связаны с заработками, а значит, у людей есть неофициальный доход, который они декларируют.

Но даже если человек официально не трудоустроен и был за рубежом более 60 дней, формально право на получение субсидии он все-таки имеет. Для этого он должен обязательно иметь пусть даже минимальный, но официальный доход в Украине, например пенсию, стипендию или помощь по уходу за ребенком, и оплатить единый социальный взнос за последние три месяца периода, который будет учитываться при начислении субсидии (2457 грн).

Если доход меньше «минималки», субсидию дадут через комиссию

После изменения правил начисления субсидий в мае этого года участились случаи, когда в органах соцзащиты отказывают в субсидии людям, у которых официальный доход меньше минимальной зарплаты. В таких ситуациях оказываются те, кто работает, например, на полставке, или семьи, в которых жена находится в декретном отпуске, а у мужа минимальная зарплата.

В этом случае при отказе по такой причине вам должны в управлении соцзащиты дать письменный ответ с указанием причины отказа «Доход меньше минимальной зарплаты, не уплачен ЕСВ». Далее вы должны написать обращение в комиссию с просьбой рассмотреть ваш случай, предоставив справки о доходах и отказ в назначении субсидии. После рассмотрения вашей индивидуальной ситуации, проведения обследования жилищно-бытовых условий и составления акта будет вынесено решение о назначении льгот.

Прицеп — тоже транспортное средство

Согласно новым правилам назначения субсидий, тем, у кого есть транспортное средство моложе пяти лет, в субсидии будет отказано автоматически. Потому бывают случаи, когда отказывают в субсидиях тем, кто зарегистрировал только что купленные прицепы, ведь они тоже ставятся на учет в ГИБДД и у них есть свои номерные знаки, а значит, они считаются транспортным средством и не относятся к тем, которые выданы органами социальной защиты (на такие новые автомобили запрет не распространяется).

Чтобы не лишиться субсидии из-за нового прицепа, следует обратиться в комиссию и сделать заявку на обследование жилищно-бытовых условий и к заявлению приложить экспертную оценку прицепа. Если стоимость покупки менее 50 тыс. грн, запрет на субсидию будет снят.

В общую площадь дома входят гаражи, балконы, террасы и сараи

Еще одной новинкой этого года является ограничение в субсидии по площади жилья. Для частного дома — это 200 кв. м, для квартиры — 120 кв. м. Путаница в основном возникает в частных домах, где в технической документации указана площадь всех подсобных и хозяйственных помещений. Помните: субсидия предусмотрена, только если в техпаспорте на дом самая большая цифра — менее 200 кв. м. Соответственно, это суммарная площадь всех жилых, отапливаемых, неотапливаемых и подсобных помещений, а значит, учитываются террасы, лоджии, бани и сауны, а также цокольные этажи и подвалы.

Инспектор не станет заглядывать в шкафы, но обратит внимание на технику и мебель

В нынешнем году значительно расширили права инспекторов, которые проводят осмотр жилищных условий и составляют акт на основании своих наблюдений. И хотя они делают только пометки — вердикт выносит комиссия, на заседании которой инспектор и говорит свое весомое «да» или «нет».

Во время визита к человеку, желающему получить субсидию, инспектор обязательно обратит внимание на дорогую бытовую технику, новую мебель и ремонт. При этом если у вас не будет чеков, доказывающих, что, например, новую кухню за 60 тыс. грн вы купили три года назад или ремонт в комнате обошелся в этом году менее чем 50 тыс. грн, то в субсидии вам откажут.

Предприниматели могут получать субсидию

Если раньше частные предприниматели не входили в группу потребителей, которые могут рассчитывать на субсидию, то в нынешнем году это стало возможно. Но только если они платят единый налог. Доход таких людей будет считаться в зависимости от группы, по которой они платят налог. Так, для плательщиков налога первой группы ежемесячные доходы будут указываться как один прожиточный минимум, т. е. 1841 грн; для плательщиков второй группы — как два, 3682 грн, и третьей — 5523 грн. При этом данные числа — константы и не зависят от реальной прибыли в том или ином месяце.

Источник: https://from-ua.com