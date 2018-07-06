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КПВВ «Золотое» по просьбе местных жителей продлил режим работы

06.07.2018 20:17
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КПВВ «Золотое» по просьбе местных жителей продлил режим работы

Командующий ООС дал приказ об изменении режима функционирования КПВВ «Золотое» в Луганской области.

Отмечается, что с 6 июля КПВВ «Золотое» будет осуществлять пропуск жителей населенных пунктов Золотое, Катериновка, Богуславское, Камышеватое, Орехово в случае предоставления документа, удостоверяющего личность и место регистрации, в летний период с 04:30 до 22:00, а в весенний, осенний и зимний период — с 06:00 до 20:00.

Это решение было принято в ответ на обращения жителей населенных пунктов Золотое, Катериновка, Богуславское, Камышеватое и Орехово.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Луганская область, КПВВ
 
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