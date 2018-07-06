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На Ровенском полигоне прогремел взрыв: 3 погибших, 9 раненых

06.07.2018 11:28
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На Ровенском полигоне прогремел взрыв: 3 погибших, 9 раненых

На Ровенском военном полигоне прогремел взрыв, в результате чего есть погибшие и раненые.

Пресс-служба оперативного командования «Запад» сообщает: «Во время проведения занятий по боевой подготовке в одной из воинских частей оперативного командования произошло событие, в результате чего погибли и получили ранения несколько военнослужащих. В настоящее время обстоятельства трагического случая выясняются. Командование и личный состав выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибших военнослужащих».

В Минобороны отметили:

«Сегодня, 6 июня, в 05.55, во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне произошло ЧП. По предварительным данным, в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм несовместимых с жизнью, еще девять получили ранения различной степени тяжести. Решением командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины бригадные тактические учения приостановлены. Назначено служебное расследование причин случившегося на огневой позиции. В настоящее время обстоятельства трагического случая выясняются. Командование и личный состав выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибших военнослужащих».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Ровно, взрыв, полигон
 
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