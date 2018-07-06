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Новости о Савченко: сидит в одиночной камере СИЗО и принимает душ раз в неделю

06.07.2018 20:35
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Новости о Савченко: сидит в одиночной камере СИЗО и принимает душ раз в неделю

По словам пресс-секретаря Татьяны Проторченко, нардеп Савченко очень сильно похудела, сидит в одиночной камере СИЗО и принимает душ раз в неделю, передает replyua.net. Напомним, что заключенная уже 107 дней находится под стражей.

"Надежда сидит в одиночной камере, раз в неделю принимает душ. Две недели назад прекратила голодовку, чтобы пройти полиграф. До этого голодала более двух месяцев. Поэтому сейчас не ест все подряд. Рацион сдержанный и ограниченный. Она сильно похудела", - рассказала Татьяна Проторченко.

Напомним, Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержении конституционного строя. По версии следствия, она вступила в сговор с главарями террористов "ДНР". 15 мая Шевченковский районный суд Киева продлил арест Савченко на 60 суток - до 13 июля. Сама Савченко говорит, что планировала «политическую провокацию», целью она назвала запугивание власти.



Теги: Донбасс, камера, СИЗО, Савченко
 
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