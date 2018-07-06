- Апелляционный суд Киева запретил проверять переселенцев21:48
- Аваков презентовал послам стран "Большой семерки" Стратегию деоккупации Донбасса21:06
- В Украине будут бесплатно вакцинировать от кори людей из группы риска20:48
- Новости о Савченко: сидит в одиночной камере СИЗО и принимает душ раз в неделю20:35
- КПВВ «Золотое» по просьбе местных жителей продлил режим работы20:17
- В Украине будут строить парковки для электромобилей19:52
- В ОРЛО боевики подавили бунт местного населения19:39
- Україна-НАТО: Угорщині вдалося заблокувати засідання комісії на саміті у Брюсселі19:15
- «Для охранников сексшопа пойдет»: соцсети высмеяли «гламурное» оружие «ДНР»18:45
- В Киеве осенью пройдет бой Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом18:10
Украинцев намерены «колоть» принудительно: кого ждет неприятная процедура
В связи со вспышкой опасной болезни, в Украине намерены ввести обязательное вакцинирование взрослых
Соответствующий указ №1216 был обнародован на сайте Министерства здравоохранения.
Так, согласно тексту документа, в группу лиц для обязательной вакцинациивошли студенты (лица старше 18 лет), медработники, работники образовательных учреждений и немедицинске работники учреждений здравоохранения. Также будут вакцинированы бесплатно работники силовых ведомств — Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Нацполиции и Нацгвардии, Государственной пограничной службы и Государственной службы охраны.
Следует уточнить, что для этого будут использовать вакцины, которые остались из закупок в прошлом году. А именно, речь идет о вакцинах от кори.
Более того, в тексте указывается, что прививание от болезни не является принудительной мерой, поэтому каждый из граждан может спокойно от нее отказаться.
Напомним, число «жертв» опасного вируса резко возросло в последнее время. Стало известно, что за период с 12 по 19 июня в Украине корью заболел 1401 человек — 560 взрослых и 841 ребенок. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.
В свою очередь, всего с начала года корью заболели 21 894 человека — 8857 взрослых и 13037 детей.
Так, больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 3428 человек: 1042 взрослых и 2386 детей), Закарпатской (всего 2633 человека: 475 взрослых и 2158 детей), Ивано-Франковской (всего 2422 человек: 698 взрослых и 1724 ребенка), Одесской (всего 1880 человек: 924 взрослых и 956 детей), Киеве (всего 1560 человек: 965 взрослых и 595 детей) и Черновицкой (всего 1202 человек: 398 взрослых и 804 ребенка) областях.
Также за это время от осложнений кори умерло одиннадцать человек, среди них — семеро детей и четверо взрослых.
Как писала Politeka, несмотря на то, что корь считается «детской» инфекцией заразиться рискуют и взрослые, рассказала доктор-иммунолог Ольга Лонгвинова. Для хорошего иммунитета важны противокоревые иммуноглобулины G (IgG). Они находятся в крови и «охраняют» организм.
После того как человек переболел корью в детстве, такие антитела появляются в его организме и сохраняются до конца жизни, хотя со временем их и становится меньше. Однако, у людей, которые не болели корью в детстве, такие антитела могут появиться только после вакцинации.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, вакцина, прививка, корь, вакцинация
- Николай Проданчук взывает к суду: его якобы оклеветали
- В Донецкой области опасаются, что в регион могут привезти корь
- «Зреет» эпидемия: родители отказываются от прививок
- В Мариуполе животные покусали свыше 600 человек
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка
- В Артемовске может повыситься заболеваемость дифтерией и полиомиелитом
- В ОРЛО боевики подавили бунт местного населения19:39
- «Для охранников сексшопа пойдет»: соцсети высмеяли «гламурное» оружие «ДНР»18:45
- На Донетчине горят «денежные» поля - спасатели вводят новые запреты14:14
- В МВД предлагают начать деоккупацию Донбасса из Горловки и Новоазовского района13:18
- В «ДНР» заявили о готовности к войне русских с русскими13:00
- «Настоящий 37-й год»: как жителей «ДНР» заставляют писать доносы в «МГБ»12:46
- В Луганске продают поддельные украинские продукты12:00
- Переселенцы получили налоговую скидку на жилье от Верховной Рады11:10
- Переселенцам, живущим в Мариуполе, на заметку: проверки ВПЛ отменены судом10:42
- Оккупационный «мэр» Горловки Приходько обозвал мэра Бахмута «настоящим патриотом «ДНР»09:20
- Медики объяснили, от чего может тошнить в летний период22:32
- Как избавиться от «проклятия отпуска»22:10
- Апелляционный суд Киева запретил проверять переселенцев21:48
- Названы полезные для здоровья свойства поцелуев21:30
- Аваков презентовал послам стран "Большой семерки" Стратегию деоккупации Донбасса21:06
- В Украине будут бесплатно вакцинировать от кори людей из группы риска20:48
- Новости о Савченко: сидит в одиночной камере СИЗО и принимает душ раз в неделю20:35
- КПВВ «Золотое» по просьбе местных жителей продлил режим работы20:17
- В Украине будут строить парковки для электромобилей19:52
- В ОРЛО боевики подавили бунт местного населения19:39
- Медики объяснили, от чего может тошнить в летний период22:32
- Как избавиться от «проклятия отпуска»22:10
- Названы полезные для здоровья свойства поцелуев21:30
- 7 способов, как улучшить свою память18:37
- Пятница, 13-е: как прожить сложный день солнечного затмения17:48
- Врачи подсказали, как утолить жажду без вреда для здоровья16:15
- Названы семь неожиданных причин онемения конечностей12:36
- Украинцев намерены «колоть» принудительно: кого ждет неприятная процедура09:05
- Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки08:48
- Кому придется возвращать субсидию?21:25
- РосСМИ «слили» фото с передовых позиций боевиков
- На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар
- Путина ждет сюрприз: журналист рассказал, что ожидает освобожденное Золотое-4 на Донбассе
- Соцсети: в оккупированном Донецке пропавшую беременную нашли закопанной на кладбище
- Встреча Путина и Трампа: Крым и Донбасс ждет судьбоносное решение
- Главари ОРДО нашли новый способ «мотивации» для вступления мужчин в ряды «ДНР»
- Через Новоазовск прекращено движение со стороны РФ
- Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке
- Ловушка сработала: бойцы ООС серьезно "потрепали" ДРГ врага под Горловкой - есть пленный и потери
- У Захарченко в центре оккупированного Донецка стрельба из автоматов