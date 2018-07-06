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Україна-НАТО: Угорщині вдалося заблокувати засідання комісії на саміті у Брюсселі
Як повідомляє віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, Угорщина заблокувала проведення комісії Україна-НАТО на найвищому рівні в рамках саміту НАТО в Брюсселі 11-12 липня, передає replyua.net.
«На жаль, засідання комісії Україна-НАТО на рівні глав держав і урядів не буде проведено під час засідання саміту», - повідомила Климпуш-Цинцадзе агентству Інтерфакс-Україна. Наголосимо, що тепер засідання комісії Україна-НАТО на високому рівні в найближчому майбутньому провести не вдасться.
Однак, за словами віце-прем'єр-міністра, в рамках саміту в Брюсселі пройде засідання Україна-Грузія-НАТО, на якому буде обговорюватися проблема протидії загрозам. Нагадаємо, Угорщина продовжує наполягати на зміні українського закону про освіту. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна припинить блокувати роботу двосторонньої комісії Україна-НАТО тільки за умови виконання Києвом трьох умов. Усі умови Будапешта, які перерахував міністр, виявилися пов'язані зі становищем угорської меншини в Україні.
Теги: Украина, Донбасс, Брюссель, Венгрия, НАТО
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