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В Киеве осенью пройдет бой Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом
06.07.2018 18:10
Украинский боксер Виталий Кличко в октябре текущего года проведет бой с британцем Ленноксом Льюисом.
Отмечается, что поединок состоится в Киеве во время проведения в столице Украины конгресса Всемирного боксерского совета (WBC).
Предстоящий бой будет носить выставочный характер и состоится только в рамках благотворительного аукциона.
Известно, что 56-й конгресс WBC пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября.
Ранее сообщалось, что Виталий Кличко — Леннокс Льюис состоялся 21 июня 2003 года и завершился поражением украинца техническим нокаутом. Тогда бой был остановлен по решению врача из-за сильного рассечения у Виталия. В то же время Кличко-старший лидировал по очкам на карточках всех трех судей.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Киев, бой, Виталий Кличко, Леннокс Льюис
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