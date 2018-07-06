Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Киеве осенью пройдет бой Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом

06.07.2018 18:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Киеве осенью пройдет бой Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом

Украинский боксер Виталий Кличко в октябре текущего года проведет бой с британцем Ленноксом Льюисом.

Отмечается, что поединок состоится в Киеве во время проведения в столице Украины конгресса Всемирного боксерского совета (WBC).

Предстоящий бой будет носить выставочный характер и состоится только в рамках благотворительного аукциона.

Известно, что 56-й конгресс WBC пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко — Леннокс Льюис состоялся 21 июня 2003 года и завершился поражением украинца техническим нокаутом. Тогда бой был остановлен по решению врача из-за сильного рассечения у Виталия. В то же время Кличко-старший лидировал по очкам на карточках всех трех судей.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Киев, бой, Виталий Кличко, Леннокс Льюис
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх