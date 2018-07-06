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В Минобороны назвали основную версию трагедии на полигоне
Основной версией взрыва миномета на Ровенском полигоне, в результате чего 3 военных погибли и 9 получили травмы, является нарушение мер безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Сейчас рассматривается несколько версий, которые привели к ЧП. Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений», - говорится в сообщении.
Отмечается, что министр обороны назначил служебное расследование трагедии.
На место происшествия выехала оперативная группа во главе с заместителем министра и ответственными за проведение расследования лицами.
Также ситуацию прокомментировал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.
«Если посмотреть статистику, то минометы украинского производства в вооруженных силах многократно взрывались в Украине. Военные связывают это с низким качеством оружия. В том числе, с тем фактом, что минометы производятся на предприятии, принадлежащему Президенту Порошенко. При таком раскладе мы не получим объективную и достоверную информацию. И какими бы не были профессионалы инструктора и специалисты по вопросам безопасности, если техника низкого качества, то они бы не смогли предотвратить трагедию. Предусмотреть дефект техники невозможно»,- завил эксперт.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, трагедия, полигон, Минобороны
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