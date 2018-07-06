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В ОРЛО боевики подавили бунт местного населения

06.07.2018 19:39
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В ОРЛО боевики подавили бунт местного населения

В оккупированном Славяносербске Луганской области местные жители устроили бунт против боевиков, установивших тяжелую технику возле их домов, но те в ответ подавили восстание и разгромили несколько жилых домов.

Украинский волонтер Роман Доник сообщил что боевики полностью разграбили дома и затем подняли бунт против российского командования, возмутившись задержками заработной платы и пренебрежительным отношением со стороны российских командиров.

Доник пишет: «Денег не платят, отношение со стороны кадровых как к скоту, — написал волонтер в социальной сети. —  Есть такой майор Левачов у них. Типа танковым батальоном командует. Сам россиянин. С 15 года воевал в „Призраке“. Сейчас танкисты под его командованием взбунтовались, вплоть до выхода из состава „армии“ и объявления еще одной республики».

Однако, российское командование справилось с бунтом, пообещав выплатить боевикам зарплату, а те пообещали местным жителям компенсировать разграбленное после получения денег.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, бунт, боевики, ОРЛО
 
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