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В ОРЛО боевики подавили бунт местного населения
В оккупированном Славяносербске Луганской области местные жители устроили бунт против боевиков, установивших тяжелую технику возле их домов, но те в ответ подавили восстание и разгромили несколько жилых домов.
Украинский волонтер Роман Доник сообщил что боевики полностью разграбили дома и затем подняли бунт против российского командования, возмутившись задержками заработной платы и пренебрежительным отношением со стороны российских командиров.
Доник пишет: «Денег не платят, отношение со стороны кадровых как к скоту, — написал волонтер в социальной сети. — Есть такой майор Левачов у них. Типа танковым батальоном командует. Сам россиянин. С 15 года воевал в „Призраке“. Сейчас танкисты под его командованием взбунтовались, вплоть до выхода из состава „армии“ и объявления еще одной республики».
Однако, российское командование справилось с бунтом, пообещав выплатить боевикам зарплату, а те пообещали местным жителям компенсировать разграбленное после получения денег.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, бунт, боевики, ОРЛО
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