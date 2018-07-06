Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине "забраковали" очередной лекарственный препарат

06.07.2018 07:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине "забраковали" очередной лекарственный препарат

На этот раз под запретом оказался довольно распространенный антибиотик.

В Украине наложили временный запрет на применение и реализацию популярного антибактериального препарата "Офлоксин", изготовленного компанией "Зентива" из Чехии, сообщает Хроника.Инфо со ссылкой на 24 Канал.

Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

Препарат "Офлоксин 200" (таблетки серии 3050817, покрытые оболочкой 200 мг №10 (10х1), в картонной коробке и блистерах запретили из-за несоответствия стандартам качества.

Гослекслужба обязала все субъекты хозяйствования, которые осуществляют хранение, реализацию и использование данного медикамента, проверить наличие запрещенного препарата, и в случае обнаружения принять меры для их изъятия из оборота и дальнейшего перемещения в карантин.

"Офлоксин" – антибиотик с широким спектром действия. Его применяют при инфекциях ЛОР-органов, бронхолегочной системы, кожи и мягких тканей, костей и суставов, мочеполовой системы (в частности, простатите и гонорее), сепсисе, лечении инфекций у больных с ослабленным иммунитетом.

К слову, в Украине установили временный запрет на применение и реализацию ряда лекарственных средств индийского производства: на "Ламидерм", "Кальцикер", "Еспикол Бэби", "Долоксен", "Глинова", "Меглифорт".



Теги: Украина, Донбасс, лекарство, антибиотик
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх