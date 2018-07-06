- Апелляционный суд Киева запретил проверять переселенцев21:48
- Аваков презентовал послам стран "Большой семерки" Стратегию деоккупации Донбасса21:06
- В Украине будут бесплатно вакцинировать от кори людей из группы риска20:48
- Новости о Савченко: сидит в одиночной камере СИЗО и принимает душ раз в неделю20:35
- КПВВ «Золотое» по просьбе местных жителей продлил режим работы20:17
- В Украине будут строить парковки для электромобилей19:52
- В ОРЛО боевики подавили бунт местного населения19:39
- Україна-НАТО: Угорщині вдалося заблокувати засідання комісії на саміті у Брюсселі19:15
- «Для охранников сексшопа пойдет»: соцсети высмеяли «гламурное» оружие «ДНР»18:45
- В Киеве осенью пройдет бой Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом18:10
В Украине запретили размещать киоски и билборды возле тротуаров
В Украине введен запрет на установление МАФов, рекламных и других конструкций на пешеходных зонах тротуаров.
Об этом сегодня сообщил замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба министерства.
Такая норма содержится в новой государственных строительных нормах (ГСН) В.2.3-5:2018 Улицы и дороги населенных пунктов, которая вступает в силу с 1 сентября.
«Пешеходные зоны на то и называются «пешеходными», так как предназначены для пешеходов, для их удобства и комфорта в передвижении. Поэтому логично, что на этих путях не нужно устанавливать рекламные конструкции, киоски, размещать люки и дождеприемники, ведь это мешает беспрепятственному движению по тротуарам и даже может нести опасность для пешеходов», – пояснил Парцхаладзе.
В Минрегионе также уточнили, что согласно новым строительным нормам, на пешеходных зонах тротуара не допускается установление: дорожного ограждения и опор, рекламных конструкций, временных сооружений (торговых киосков, павильонов, лотков, палаток и т.п.), люков и дождеприемников; лестниц и крылец зданий.
Помимо этого, документ разработан на замену аналогичных ГСН 2001 года и распространяются на новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт существующих улиц и дорог.
Как известно, 4 июля Верховная Рада запретила размещение рекламы на опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании наружного освещения.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, запрет, киоск
- Внимание! В Украине зелёнку и йод внесли в список запрещённых препаратов
- По инициативе РФ власти Беларуси запретили въезд 300 тысячам украинцев
- Тука рассказал, как Путин нарывается на Донбассе на новые санкции
- В Украине намерены запреть пальмовое масло в продуктах питания
- Судам Украины запретили упоминать «ДНР» и «ЛНР»
- В Украине на 25 лет запрещена охота на лосей
- В ОРЛО боевики подавили бунт местного населения19:39
- «Для охранников сексшопа пойдет»: соцсети высмеяли «гламурное» оружие «ДНР»18:45
- На Донетчине горят «денежные» поля - спасатели вводят новые запреты14:14
- В МВД предлагают начать деоккупацию Донбасса из Горловки и Новоазовского района13:18
- В «ДНР» заявили о готовности к войне русских с русскими13:00
- «Настоящий 37-й год»: как жителей «ДНР» заставляют писать доносы в «МГБ»12:46
- В Луганске продают поддельные украинские продукты12:00
- Переселенцы получили налоговую скидку на жилье от Верховной Рады11:10
- Переселенцам, живущим в Мариуполе, на заметку: проверки ВПЛ отменены судом10:42
- Оккупационный «мэр» Горловки Приходько обозвал мэра Бахмута «настоящим патриотом «ДНР»09:20
- Медики объяснили, от чего может тошнить в летний период22:32
- Как избавиться от «проклятия отпуска»22:10
- Апелляционный суд Киева запретил проверять переселенцев21:48
- Названы полезные для здоровья свойства поцелуев21:30
- Аваков презентовал послам стран "Большой семерки" Стратегию деоккупации Донбасса21:06
- В Украине будут бесплатно вакцинировать от кори людей из группы риска20:48
- Новости о Савченко: сидит в одиночной камере СИЗО и принимает душ раз в неделю20:35
- КПВВ «Золотое» по просьбе местных жителей продлил режим работы20:17
- В Украине будут строить парковки для электромобилей19:52
- В ОРЛО боевики подавили бунт местного населения19:39
- Медики объяснили, от чего может тошнить в летний период22:32
- Как избавиться от «проклятия отпуска»22:10
- Названы полезные для здоровья свойства поцелуев21:30
- 7 способов, как улучшить свою память18:37
- Пятница, 13-е: как прожить сложный день солнечного затмения17:48
- Врачи подсказали, как утолить жажду без вреда для здоровья16:15
- Названы семь неожиданных причин онемения конечностей12:36
- Украинцев намерены «колоть» принудительно: кого ждет неприятная процедура09:05
- Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки08:48
- Кому придется возвращать субсидию?21:25
- РосСМИ «слили» фото с передовых позиций боевиков
- На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар
- Путина ждет сюрприз: журналист рассказал, что ожидает освобожденное Золотое-4 на Донбассе
- Соцсети: в оккупированном Донецке пропавшую беременную нашли закопанной на кладбище
- Встреча Путина и Трампа: Крым и Донбасс ждет судьбоносное решение
- Главари ОРДО нашли новый способ «мотивации» для вступления мужчин в ряды «ДНР»
- Через Новоазовск прекращено движение со стороны РФ
- Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке
- Ловушка сработала: бойцы ООС серьезно "потрепали" ДРГ врага под Горловкой - есть пленный и потери
- У Захарченко в центре оккупированного Донецка стрельба из автоматов