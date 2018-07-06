- Апелляционный суд Киева запретил проверять переселенцев21:48
- Аваков презентовал послам стран "Большой семерки" Стратегию деоккупации Донбасса21:06
- В Украине будут бесплатно вакцинировать от кори людей из группы риска20:48
- Новости о Савченко: сидит в одиночной камере СИЗО и принимает душ раз в неделю20:35
- КПВВ «Золотое» по просьбе местных жителей продлил режим работы20:17
- В Украине будут строить парковки для электромобилей19:52
- В ОРЛО боевики подавили бунт местного населения19:39
- Україна-НАТО: Угорщині вдалося заблокувати засідання комісії на саміті у Брюсселі19:15
- «Для охранников сексшопа пойдет»: соцсети высмеяли «гламурное» оружие «ДНР»18:45
- В Киеве осенью пройдет бой Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом18:10
В Украине запретили важный препарат для женщин
Это лекарство может быть опасным для здоровья
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, которая ранее решила изъять из аптек популярный крем, временно запретила применение и реализацию препарата от гинекологических инфекций "Неотризол", сообщает сайт Сегодня.Lifestyle.
Речь идет о препарате "Неотризол" (таблетки вагинальные серии E17172, восемь таблеток в блистере, по 1 блистеру в картонной коробке) индийского производства ("Эвертоджен Лайф Саенсиз Лимитед").
Причина временного запрета этого препарата – несоответствие стандартам качества. В связи с этим Гослекслужба обязала все субъекты хозяйствования, осуществляющих хранение, реализацию и использование данного медикамента, проверить наличие запрещенного препарата, и в случае обнаружения принять меры для их изъятия из оборота и дальнейшего помещения под карантин.
Неотризол – что лечит?
Лечение комбинированных гинекологических заболеваний, таких как бактериальный вагиноз, вагинит, а также смешанных инфекций (трихомонады, анаэробная инфекция, включая гарднереллы и дрожжеподобные грибы) .С профилактической целью применяется перед хирургическим лечением гинекологических заболеваний, санация влагалища перед родами или абортом, до и после введения внутриматочных контрацептивов, до и после диатермокоагуляции эрозий шейки матки, перед внутриматочными обследованиями.
Напомним, в Украине запретили популярное лекарство от кашля. Запрет на препарат от кашля "Амброксол" производства украинской фармацевтической компании "Лекхим-Харьков" объявила Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, женщина, таблетки, препарат
- Горловский парацетамол оказался под запретом
- Украинцы поставили рекорд в отказе от курения. В Донецке за полгода - 15 тысяч бросивших
- Равноправие для украинок становится явью
- Игорь Губерман: «Моей жене со мной чудовищно повезло!»
- В России устроили судилище на женщиной, которая осуждала в соцсетях агрессию РФ против Украины (ВИДЕО)
- Чемпионка мира по быстрым шахматам Анна Музычук стала еще и чемпионкой мира по блицу
- В ОРЛО боевики подавили бунт местного населения19:39
- «Для охранников сексшопа пойдет»: соцсети высмеяли «гламурное» оружие «ДНР»18:45
- На Донетчине горят «денежные» поля - спасатели вводят новые запреты14:14
- В МВД предлагают начать деоккупацию Донбасса из Горловки и Новоазовского района13:18
- В «ДНР» заявили о готовности к войне русских с русскими13:00
- «Настоящий 37-й год»: как жителей «ДНР» заставляют писать доносы в «МГБ»12:46
- В Луганске продают поддельные украинские продукты12:00
- Переселенцы получили налоговую скидку на жилье от Верховной Рады11:10
- Переселенцам, живущим в Мариуполе, на заметку: проверки ВПЛ отменены судом10:42
- Оккупационный «мэр» Горловки Приходько обозвал мэра Бахмута «настоящим патриотом «ДНР»09:20
- Медики объяснили, от чего может тошнить в летний период22:32
- Как избавиться от «проклятия отпуска»22:10
- Апелляционный суд Киева запретил проверять переселенцев21:48
- Названы полезные для здоровья свойства поцелуев21:30
- Аваков презентовал послам стран "Большой семерки" Стратегию деоккупации Донбасса21:06
- В Украине будут бесплатно вакцинировать от кори людей из группы риска20:48
- Новости о Савченко: сидит в одиночной камере СИЗО и принимает душ раз в неделю20:35
- КПВВ «Золотое» по просьбе местных жителей продлил режим работы20:17
- В Украине будут строить парковки для электромобилей19:52
- В ОРЛО боевики подавили бунт местного населения19:39
- Медики объяснили, от чего может тошнить в летний период22:32
- Как избавиться от «проклятия отпуска»22:10
- Названы полезные для здоровья свойства поцелуев21:30
- 7 способов, как улучшить свою память18:37
- Пятница, 13-е: как прожить сложный день солнечного затмения17:48
- Врачи подсказали, как утолить жажду без вреда для здоровья16:15
- Названы семь неожиданных причин онемения конечностей12:36
- Украинцев намерены «колоть» принудительно: кого ждет неприятная процедура09:05
- Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки08:48
- Кому придется возвращать субсидию?21:25
- РосСМИ «слили» фото с передовых позиций боевиков
- На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар
- Путина ждет сюрприз: журналист рассказал, что ожидает освобожденное Золотое-4 на Донбассе
- Соцсети: в оккупированном Донецке пропавшую беременную нашли закопанной на кладбище
- Встреча Путина и Трампа: Крым и Донбасс ждет судьбоносное решение
- Главари ОРДО нашли новый способ «мотивации» для вступления мужчин в ряды «ДНР»
- Через Новоазовск прекращено движение со стороны РФ
- Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке
- Ловушка сработала: бойцы ООС серьезно "потрепали" ДРГ врага под Горловкой - есть пленный и потери
- У Захарченко в центре оккупированного Донецка стрельба из автоматов