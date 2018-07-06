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Возвращается идеальное лето, но не ко всем: кому придется отдуваться
В Украине установилась идеальная летняя температура, однако в полную меру насладиться этим смогут не все
О том, чего ждать от погоды в ближайшее время рассказала синоптик Наталья Диденко
«Кто хотел лета — вот! Идеальная температура воздуха, солнце, небо — хоть каждую минуту фотографируй, если летнего дождя еще нигде нет, то будет», — отметила она.
Ночь на Ивана Купала, 7 июля, ожидается теплой, + 16 + 21 градус. Отдельные дожди происходят по Запада и Севера.
«Поэтому все прыгающие через костер могут уже готовиться, увеличивая физические нагрузки в офисах и квартирах», — добавила Диденко.
Завтра днем в западных и северных областях — высокая вероятность грозовых дождей плюс Полтавщина.
В субботу, 8 июля ночью дожди дойдут до южной части. Центральные области и Восток — в основном сухой погоде все выходные.
Днем 8 июля локальные дожди снова — на Западе и Севере. Остальные территории — без существенных осадков.
Температура воздуха 25 + 30 градусов, на юге и востоке до +32 градусов. В воскресенье на Западе + 19 + 24 градуса.
Ближайшей ночью в столице +15, +16 градусов.
Завтра днем и в воскресенье ожидается + 25 + 27 градусов, то есть, тепло, но не жарко. Есть вероятность набегания сонных облаков и локального дождя с грозой.
Так, магнитосфера будет возбужденным 15, 20 и 22 июля. А 23 июля Землю накроет магнитная буря класса G1. Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.
Отмечается, что такие бури могут влиять на электросети и системы управления космическими аппаратами. Сильную буря в этом году было зафиксировано 20 апреля.
Медики уверяют, что всем метеозависимым людям рекомендуется следить за приближением периодов повышенной геомагнитной активности.
Им стоит исключать в настоящее время какие-либо события, способные привести к стрессам. В это время нужно сократить всевозможные эмоциональные и физические нагрузки, отдыхать и находиться в покое.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, погода, лето
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