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Умер легендарный украинский диссидент Левко Лукьяненко
07.07.2018 19:51
Сегодня, 7 июля, украинский писатель, диссидент, один из авторов "Акта о независимости Украины", экс-нардеп Левко Лукьяненко умер после продолжительной болезни.
Как сообщила его жена, Лукьяненко умер в больнице в Киеве. Ранее о том, что Лукьяненко попал в реанимацию, сообщил экс-народный депутат Владимир Яворивский .
Левко Лукьяненко родился 24 августа 1928 в с. Хриповка Черниговской области. Был соучредителем Украинского Хельсинского группы и соавтором "Акта провозглашения независимости Украины".
Он являлся народным депутатом Верховной Рады I, II, IV, V созыва. В 2005 году Лукьяненко получил звание Героя Украины. Был лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.
Теги: Украина, смерть, утрата
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