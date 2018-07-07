Умер легендарный украинский диссидент Левко Лукьяненко

07.07.2018 19:51

Сегодня, 7 июля, украинский писатель, диссидент, один из авторов "Акта о независимости Украины", экс-нардеп Левко Лукьяненко умер после продолжительной болезни.



Как сообщила его жена, Лукьяненко умер в больнице в Киеве. Ранее о том, что Лукьяненко попал в реанимацию, сообщил экс-народный депутат Владимир Яворивский .



Левко Лукьяненко родился 24 августа 1928 в с. Хриповка Черниговской области. Был соучредителем Украинского Хельсинского группы и соавтором "Акта провозглашения независимости Украины".



Он являлся народным депутатом Верховной Рады I, II, IV, V созыва. В 2005 году Лукьяненко получил звание Героя Украины. Был лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.