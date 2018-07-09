Боевики нарастили число обстрелов: ранен боец ВСУ

09.07.2018 10:15

За минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранение.

Так, на Луганском направлении было спокойно, в то время, как на Горловском и Светлодарском направлениях оккупанты стреляли в районе населенных пунктов Южное и Светлодарск. Возле Южного один военнослужащий ВСУ получил ранения.

В то же время, на Донецком и Мариупольском направлениях за прошедшие сутки было горячо. Противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Под огнем боевиков находились защитники Авдеевки, Марьинки, Водяного, Широкино, Лебединского, Павлополя и Талаковки.

С начала суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Попаснянском и Мариупольском направлениях. Под обстрел попали позиции Объединенных сил возле Новозвановки и Водяного.

По данным разведки, двое боевиков получили ранения.

Источник: https://donpress.com