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Боевики нарастили число обстрелов: ранен боец ВСУ

09.07.2018 10:15
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Боевики нарастили число обстрелов: ранен боец ВСУ

За минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранение.

Так, на Луганском направлении было спокойно, в то время, как на Горловском и Светлодарском направлениях оккупанты стреляли в районе населенных пунктов Южное и Светлодарск. Возле Южного один военнослужащий ВСУ получил ранения.

В то же время, на Донецком и Мариупольском направлениях за прошедшие сутки было горячо. Противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Под огнем боевиков находились защитники Авдеевки, Марьинки, Водяного, Широкино, Лебединского, Павлополя и Талаковки.

С начала суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Попаснянском и Мариупольском направлениях. Под обстрел попали позиции Объединенных сил возле Новозвановки и Водяного.

По данным разведки, двое боевиков получили ранения.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, обстрел, боевики, ВСУ
 
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