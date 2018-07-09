Боевики устанавливают дополнительные мины на территории Донбассе

09.07.2018 14:48

Боевики продолжают использовать режим прекращения огня для усиления инженерного оборудования передовых позиций.

Так, в ГУР МОУ отмечают, что в период 6−7 июля в передовых районах дислокации соединений и частей российских оккупационных войск устанавливаются дополнительные минно-взрывные заграждения. При этом минирование проводится под общим руководством кадровых российских офицеров.

По словам украинских разведчиков, интенсивное минирование местности оккупационными войсками представляет опасность жизни и здоровью местных жителей временно оккупированных территорий.

Источник: https://donpress.com