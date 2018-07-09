- В Еврокомиссии рассказали, когда Украина получит миллиард от ЕС21:30
- УБД и пенсии для боевиков21:10
- В Украине заявили о повышении пенсий некоторым группам граждан20:45
- Посол Франции в Украине выступит в составе мариупольского оркестра20:25
- Украинцам запретили использовать популярные леденцы от горла20:12
- «Это неоправданно»: Супрун раскритиковала ношение бахил в больницах Украины19:50
- «На подвал»: в «ДНР» штурмовали дом местного «комбата».19:30
- Депутатов лишат главного, ждать еще немного: в Раде рассмотрят долгожданный законопроект18:35
- Саммит Украина - ЕС: уже подписано важное соглашение17:57
- Украина отказалась от участия в Детском Евровидении: названа причина17:40
Депутатов лишат главного, ждать еще немного: в Раде рассмотрят долгожданный законопроект
Уже на этой неделе в Верховной Раде Украины должны рассмотреть вопрос о снятии депутатской неприкосновенности и проголосовать по нему
Об этом рассказала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
По ее словам, вопрос о снятии депутатской неприкосновенности есть в программах всех фракций.
«Я считаю, что на этой неделе должно состояться так же результативное голосование по снятию депутатской неприкосновенности», — подчеркнула депутат.
Как отметил спикер украинского парламента Андрей Парубий, вопрос снятия депутатской неприкосновенности требует еще одного важного решения. Его должен вынести профильный комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия.
Решение комитета по законопроекту ожидается уже в среду.
Стоит отметить, что в Конституционный Суд за заключением в октябре 2017 были направлены два законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.
Законопроект «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины» (относительно неприкосновенности народных депутатов, регистрационный номер 7203) был зарегистрирован президентом Петром Порошенко. Им предлагается убрать из Конституции норму о том, что «народные депутаты не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы». При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
А 158 нардепов зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности)» (регистрационный номер 6773). Ним предлагается исключить норму, что «народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы».
Конституционный Суд признал, что оба законопроекта являются конституционными.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, депутатская неприкосновенность, Верховная Рада
- КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ДЕПУТАТСКОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ В УКРАИНЕ
- Психбольница Ивано-Франковска отдала 100% голосов БПП
- Отмена депутатской неприкосновенности: раскрыты опасные последствия
- "Эпоха барыг в Верховной Раде должна закончиться" - Саакашвили создает партию и нацелен на смену власти в Украине (ВИДЕО)
- Симоненко в Донецке поймал «агентов Фирташа»
- В "партию Захарченко" согнали около 90 тысяч человек
- УБД и пенсии для боевиков21:10
- Посол Франции в Украине выступит в составе мариупольского оркестра20:25
- «На подвал»: в «ДНР» штурмовали дом местного «комбата».19:30
- Терминалы в Донецке опечатаны на неопределенный срок17:20
- «Сроки восстановления неизвестны»: в Vodafone прокомментировали отсутствие связи в ОРДЛО16:37
- Кондитерскую фабрику в Мариуполе «раздолбали артобстрелы», - президент «Roshen»15:58
- В Мариуполе масштабный пожар14:15
- На оккупированной Луганщине пропала мобильная связь Vodafone12:20
- Паспортная проблема переселенцев из Донбасса: как получить прописку?10:37
- Битва за пенсии для переселенцев: вранье Кабмина и горькая правда22:20
- Медики объяснили, почему опасно есть горячий рис22:42
- Конец кровавой войны: в Африке подписано мирное соглашение22:05
- В Еврокомиссии рассказали, когда Украина получит миллиард от ЕС21:30
- УБД и пенсии для боевиков21:10
- В Украине заявили о повышении пенсий некоторым группам граждан20:45
- Посол Франции в Украине выступит в составе мариупольского оркестра20:25
- Украинцам запретили использовать популярные леденцы от горла20:12
- «Это неоправданно»: Супрун раскритиковала ношение бахил в больницах Украины19:50
- «На подвал»: в «ДНР» штурмовали дом местного «комбата».19:30
- Пластикові трубочки для напоїв негативно впливають на здоров'я19:10
- Медики объяснили, почему опасно есть горячий рис22:42
- Украинцам запретили использовать популярные леденцы от горла20:12
- Пластикові трубочки для напоїв негативно впливають на здоров'я19:10
- Врачи нашли способ "победить" сахарный диабет18:17
- Эти советы помогут не перегреться в жару15:40
- Стало известно, чем опасно черное мороженное12:55
- Еда перед телевизором вызывает ожирение, - ученые11:30
- Как правильно выбрать арбуз09:58
- Носить галстуки вредно для здоровья08:00
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- Началось? Страшные новости с Донбасса
- В Горловке оккупанты к чему-то готовятся
- В Донбасс SOS прокомментировали отличную новость для переселенцев
- Мобилизация в оккупации: чего ожидать Донбассу
- Битва за пенсии для переселенцев: вранье Кабмина и горькая правда
- Волкер сказал, чего ждать Донбассу от встречи Трампа и Путина
- Пенсионный вопрос: Минсоцполитики перестало утверждать, что "бабушки финансируют терроризм", но нашли новую страшилку
- Циничный грабеж: как обирают людей во время перевозок у донбасских КПВВ
- Тотальный грабеж Донецка продолжается
- Единственный курорт "ДНР" Седово: доступ открыт, но не для всех