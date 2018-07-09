- Среди пенсионеров из числа ВПЛ 59% не получают выплаты07:48
- «Хочет контролировать всю Украину»: Киев предупредили, что Путин готовится к новой войне07:35
- «Скотчем залатают»: в Крыму лопнул паром на Керченской переправе07:12
- Битва за пенсии для переселенцев: вранье Кабмина и горькая правда22:20
- Битва за Донбасс: геополитические перспективы22:00
- В Донбасс SOS прокомментировали отличную новость для переселенцев20:20
- Миротворцы для Донбасса: нужно дожать Россию и Верховную Раду19:45
- Луценко считает, что оккупированному Донбассу нужно платить пенсии12:50
- Волкер назвал конфликт на Донбассе "осуществлением военной операции под командованием российских вооруженных сил и на российские деньги"10:15
- Путин продолжает наступление на Украину09:45
«Хочет контролировать всю Украину»: Киев предупредили, что Путин готовится к новой войне
Президент страны-агрессора Российской Федерации Владимир Путин имеет намерение приложить большие усилия, чтобы установить контроль над Украиной. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Радио Свобода», об этом сообщил украинский политолог, журналист-международник, публицист Виктор Каспрук.
В частности, по словам публициста, Путин готовится к большой войне. По его словам, несмотря на то, что глава Кремля и выжидает, пока истощится Украины, однако это будет продолжаться только до определенного времени. Он отметил, что Москва видела и видит Украину исключительно как свою неотъемлемую территорию, колонию, которая взбунтовалась и которую нужно любыми средствами вернуть в имперское лоно.
По словам политолога, для этого Кремль использует не только армию и «зеленых человечков», но и «свою имперско-шовинистическую пропаганду», пытаясь распространить среди украинцев определенную форму «гибридного страха». Он подытожил: «Мол, Украина, по сравнению с Российской Федерацией, небольшая страна, вам никак не выстоять в противостоянии с нами, и никто не поможет украинцам при полномасштабных военных действий. У Путина, как и во всех диктаторов, имеется идея-фикс. Это «мания победы». Он ухватился за военную тему, как за соломинку, и готов раздувать ее до бесконечности. Но желающих в России повоевать в Украине или в Сирии становится все меньше. Ведь они готовы больше воевать "совместно с телевизором».
Теги: Украина, Донбасс, Киев, Путин, война
- Битва за пенсии для переселенцев: вранье Кабмина и горькая правда22:20
- Битва за Донбасс: геополитические перспективы22:00
- Оккупанты дорезают шахты Донбасса21:40
- Россия вывозит с Донбасса вывозят зерно, а завозит всякое дер*мо21:20
- Колумбийский опыт для Донбасса: в чём суть 21:00
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- В Донбасс SOS прокомментировали отличную новость для переселенцев20:20
- Важно для жителей Донетчины: опубликован новый график работы Ощадбанка у линии разграничения20:00
- Миротворцы для Донбасса: нужно дожать Россию и Верховную Раду19:45
- Донбасский фронт: "снайперская война" набирает ход19:30
- Банки массово блокируют карточки украинцев08:15
- Носить галстуки вредно для здоровья08:00
- Среди пенсионеров из числа ВПЛ 59% не получают выплаты07:48
- «Хочет контролировать всю Украину»: Киев предупредили, что Путин готовится к новой войне07:35
- «Скотчем залатают»: в Крыму лопнул паром на Керченской переправе07:12
- Битва за пенсии для переселенцев: вранье Кабмина и горькая правда22:20
- Битва за Донбасс: геополитические перспективы22:00
- Оккупанты дорезают шахты Донбасса21:40
- Россия вывозит с Донбасса вывозят зерно, а завозит всякое дер*мо21:20
- Колумбийский опыт для Донбасса: в чём суть 21:00
- Носить галстуки вредно для здоровья08:00
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- "Зачистка" и сделка: признаки того, что Кремль "сдает" Донбасс17:30
- Мобилизация в оккупации: чего ожидать Донбассу16:50
- Путин продолжает наступление на Украину09:45
- Как не подхватить инфекцию в маршрутке: репортаж из Мариуполя19:20
- Медики объяснили, от чего может тошнить в летний период22:32
- Как избавиться от «проклятия отпуска»22:10
- Названы полезные для здоровья свойства поцелуев21:30
- 7 способов, как улучшить свою память18:37
- Началось? Страшные новости с Донбасса
- В Горловке оккупанты к чему-то готовятся
- Мобилизация в оккупации: чего ожидать Донбассу
- Волкер сказал, чего ждать Донбассу от встречи Трампа и Путина
- Пенсионный вопрос: Минсоцполитики перестало утверждать, что "бабушки финансируют терроризм", но нашли новую страшилку
- Циничный грабеж: как обирают людей во время перевозок у донбасских КПВВ
- Битва за пенсии для переселенцев: вранье Кабмина и горькая правда
- Жители Донбасса рассказали СММ ОБСЕ о мучении при пересечении линии разграничения
- Донбасс: уничтожены московские снайперы-инструкторы
- Тотальный грабеж Донецка продолжается