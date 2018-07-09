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«Это неоправданно»: Супрун раскритиковала ношение бахил в больницах Украины

09.07.2018 19:50
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«Это неоправданно»: Супрун раскритиковала ношение бахил в больницах Украины

Глава Минздрава Ульяна Супрун подвергла жесткой критике обязанность ношения бахил во многих украинских больницах.

Она отметила, такое правило должно действовать только в операционных, в остальных случаях — по желанию посетителей. Кроме того, Супрун заявила, что бахилы обычно не бесплатны, их предлагают приобрести в ближайшей аптеке.

Супрун добавила: «В клиниках развитых стран вы вряд увидите людей, пришедших навестить родственника или ожидающих врача в бахилах. Более того, в нормативных документах в Украине нет требований, которые обязывают пациентов и посетителей носить бахилы во всех помещениях больниц».

Также, она добавила: «Неоправданное использование бахил в таких объемах, как это происходит сейчас — экономически необоснованно и не несет ощутимой пользы ни медучреждения, ни посетителям».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, медицина
 
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