Крупнейший украинский завод объявлен банкротом

09.07.2018 11:47

Хозяйственный суд Николаевской области объявил банкротом одно из крупнейших предприятий Украины – Черноморский судостроительный завод.



Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу суда, еще три года назад была проведена процедура санации предприятия, чтобы провести финансовое оздоровление, однако все принятые системы мер не дали должного результата, из-за чего завод признали банкротом. Согласно сообщению пресс-службы суда, срок исполнения всех денежных обязательств банкрота считается наступившим. Таким образом, прекращается начисление неустойки (штрафа, пени), процентов и других экономических санкций по всем видам задолженности банкрота.



Черноморский судостроительный завод в Николаеве – это не только крупнейшее, но и старейшее предприятие в Украине, основанное еще в конце 19-го века. Объемы производства стали резко сокращаться в 1992 году, однако предприятию все-таки удалось пережить кризис. Ситуация ухудшилась несколько лет назад.