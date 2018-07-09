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Крупнейший украинский завод объявлен банкротом
Хозяйственный суд Николаевской области объявил банкротом одно из крупнейших предприятий Украины – Черноморский судостроительный завод.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу суда, еще три года назад была проведена процедура санации предприятия, чтобы провести финансовое оздоровление, однако все принятые системы мер не дали должного результата, из-за чего завод признали банкротом. Согласно сообщению пресс-службы суда, срок исполнения всех денежных обязательств банкрота считается наступившим. Таким образом, прекращается начисление неустойки (штрафа, пени), процентов и других экономических санкций по всем видам задолженности банкрота.
Черноморский судостроительный завод в Николаеве – это не только крупнейшее, но и старейшее предприятие в Украине, основанное еще в конце 19-го века. Объемы производства стали резко сокращаться в 1992 году, однако предприятию все-таки удалось пережить кризис. Ситуация ухудшилась несколько лет назад.
Теги: Донбасс, банкротство, завод, Николаевская область
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