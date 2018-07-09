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На Днепропетровщине в лесопосадке обнаружены миллионы гривен

09.07.2018 14:00
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На Днепропетровщине в лесопосадке обнаружены миллионы гривен

7 июля в лесопосадке на Криворожском шоссе возле Днепра обнаружены десятки мешков, наполненных украинскими гривнами.

По информации, в мешках были спрятаны сотни миллионов гривен, к которым приклеены картонные бирки с подписью, что ценный груз является собственностью Национального банка Украины.

При этом все купюры предварительно были пропущены через измельчитель бумаги.

Отмечается, что в мешках содержатся порезанные купюры номиналом в 20, 50, 100 и 200 гривен. На данный момент нет никаких данных о том, откуда мешки попали в лесопосадку под Днепром.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, гривня, миллионы
 
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