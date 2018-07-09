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На оккупированной Луганщине пропала мобильная связь Vodafone

09.07.2018 12:20
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На оккупированной Луганщине пропала мобильная связь Vodafone

Сегодня утром на территории ОРЛО пропала мобильная связь Vodafone Ukraine.

Так, местные жители сообщили, что связь пропала около 09:00:

«Связи нет, пыталась дозвониться маме — пока безрезультатно»

«В каменном веке. мобильная связь не надо… можно с автомата позвонить…»

«Оператору не смог дозвониться»

В то же время, в подконтрольной Украине Станице Луганской проблем с мобильной связью не отмечается.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Vodafone, мобильная связь
 
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