- Новый закон: в Украине предлагают кастрировать педофилов17:03
- «Сроки восстановления неизвестны»: в Vodafone прокомментировали отсутствие связи в ОРДЛО16:37
- Конфликт на Донбассе можно было закончить в 2014 году: Наев объяснил, что помешало16:20
- Кондитерскую фабрику в Мариуполе «раздолбали артобстрелы», - президент «Roshen»15:58
- Соратнику Жириновского проломили голову из-за женщины15:21
- В Харькове трамвай сошел с рельсов и повалил столбы15:05
- Боевики устанавливают дополнительные мины на территории Донбассе14:48
- Украинцы зачастили в ЕС: названы впечатляющие цифры14:32
- В Мариуполе масштабный пожар14:15
- На Днепропетровщине в лесопосадке обнаружены миллионы гривен14:00
Нападение России на Украину было неизбежным – Кириленко
Россия начала "прощупывать почву" еще в начале 2000-х, но только в 2014-м Запад встал на сторону Украины
Агрессия России против Украины началась намного раньше 2014 года, например, во время событий вокруг острова Тузла в 2003 году, поэтому новый этап российской вооруженной агрессии был неизбежным.
Об этом рассказал в интервью "Апострофу" вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.
По его словам, Россия и ранее угрожала Украине, но на этот раз после вторжения войск РФ, на сторону нашей страны стал Запад.
"Да, Россия – наш сосед, но мы – суверенная страна, и нас поддерживает весь свободный мир. А такого еще практически никогда не было в нашей истории, мы практически всегда оставались один на один со всеми врагами. Сейчас такого нет, начиная с 2014 года, Украина сопротивляется России вместе со всем западным миром. И западный мир понимает, что мы стоим на страже и их ценностей также, у нас они общие. И этот этап российской вооруженной агрессии против Украины был неизбежным. Потому что российские нападения случались и раньше, только в других формах", – сказал Кириленко.
Он напомнил о первой попытке России нарушить украинский суверенитет в 2003 году во время кризиса, связанного с Керчь-Еникальским каналом, Керченским проливом и островом Тузла.
"Уже тогда была попытка забрать часть земли в Украине, и это была репетиция. Были и Харьковские соглашения, и уничтожение украинского языка с помощью пресловутых языковых законов регионалов – все это уже было проявлением гибридной агрессии против Украины. И все это происходило с первого дня после того, как Украина провозгласила независимость", – сказал вице-премьер.
Тузла – песчаный остров площадью 3,5 кв. км (длина острова – 6,5 км, ширина – около 500 метров) в Керченском проливе между Керченским полуостровом Крыма на западе и Таманским полуостровом Краснодарского края на востоке. Он перешел под юрисдикцию Украины в 1954 году. В 2003 году стал причиной инициированного Россией территориального спора с Украиной. Российские власти утверждали, что он является частью косы, которая относится к континентальной России, а в состав Украины в 1954 году якобы была передана только континентальная часть Крымского полуострова.
В апреле в оккупированном Крыму часть Тузлы решили "передать" России для строительства Керченского моста. Соответствующие "решение принял" незаконный "Совет министров" АРК. Планируется, что транспортный переход соединит Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война
- «Сроки восстановления неизвестны»: в Vodafone прокомментировали отсутствие связи в ОРДЛО16:37
- Кондитерскую фабрику в Мариуполе «раздолбали артобстрелы», - президент «Roshen»15:58
- В Мариуполе масштабный пожар14:15
- На оккупированной Луганщине пропала мобильная связь Vodafone12:20
- Паспортная проблема переселенцев из Донбасса: как получить прописку?10:37
- Битва за пенсии для переселенцев: вранье Кабмина и горькая правда22:20
- Битва за Донбасс: геополитические перспективы22:00
- Оккупанты дорезают шахты Донбасса21:40
- Россия вывозит с Донбасса вывозят зерно, а завозит всякое дер*мо21:20
- Колумбийский опыт для Донбасса: в чём суть 21:00
- Новый закон: в Украине предлагают кастрировать педофилов17:03
- В Сети рассказали историю испанки, 13 лет не выходящей из дома16:52
- «Сроки восстановления неизвестны»: в Vodafone прокомментировали отсутствие связи в ОРДЛО16:37
- Огнена Вукоевича наказали "за Украину"16:30
- Конфликт на Донбассе можно было закончить в 2014 году: Наев объяснил, что помешало16:20
- Кондитерскую фабрику в Мариуполе «раздолбали артобстрелы», - президент «Roshen»15:58
- Эти советы помогут не перегреться в жару15:40
- Захар Прилепин "навоевался" на Донбассе15:30
- Соратнику Жириновского проломили голову из-за женщины15:21
- В Харькове трамвай сошел с рельсов и повалил столбы15:05
- Эти советы помогут не перегреться в жару15:40
- Стало известно, чем опасно черное мороженное12:55
- Еда перед телевизором вызывает ожирение, - ученые11:30
- Как правильно выбрать арбуз09:58
- Носить галстуки вредно для здоровья08:00
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- "Зачистка" и сделка: признаки того, что Кремль "сдает" Донбасс17:30
- Мобилизация в оккупации: чего ожидать Донбассу16:50
- Путин продолжает наступление на Украину09:45
- Как не подхватить инфекцию в маршрутке: репортаж из Мариуполя19:20
- Началось? Страшные новости с Донбасса
- В Горловке оккупанты к чему-то готовятся
- Мобилизация в оккупации: чего ожидать Донбассу
- В Донбасс SOS прокомментировали отличную новость для переселенцев
- Битва за пенсии для переселенцев: вранье Кабмина и горькая правда
- Волкер сказал, чего ждать Донбассу от встречи Трампа и Путина
- Пенсионный вопрос: Минсоцполитики перестало утверждать, что "бабушки финансируют терроризм", но нашли новую страшилку
- Циничный грабеж: как обирают людей во время перевозок у донбасских КПВВ
- Тотальный грабеж Донецка продолжается
- Жители Донбасса рассказали СММ ОБСЕ о мучении при пересечении линии разграничения