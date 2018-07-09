Нападение России на Украину было неизбежным – Кириленко

09.07.2018 12:38

Россия начала "прощупывать почву" еще в начале 2000-х, но только в 2014-м Запад встал на сторону Украины

Агрессия России против Украины началась намного раньше 2014 года, например, во время событий вокруг острова Тузла в 2003 году, поэтому новый этап российской вооруженной агрессии был неизбежным.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

По его словам, Россия и ранее угрожала Украине, но на этот раз после вторжения войск РФ, на сторону нашей страны стал Запад.

"Да, Россия – наш сосед, но мы – суверенная страна, и нас поддерживает весь свободный мир. А такого еще практически никогда не было в нашей истории, мы практически всегда оставались один на один со всеми врагами. Сейчас такого нет, начиная с 2014 года, Украина сопротивляется России вместе со всем западным миром. И западный мир понимает, что мы стоим на страже и их ценностей также, у нас они общие. И этот этап российской вооруженной агрессии против Украины был неизбежным. Потому что российские нападения случались и раньше, только в других формах", – сказал Кириленко.

Он напомнил о первой попытке России нарушить украинский суверенитет в 2003 году во время кризиса, связанного с Керчь-Еникальским каналом, Керченским проливом и островом Тузла.

"Уже тогда была попытка забрать часть земли в Украине, и это была репетиция. Были и Харьковские соглашения, и уничтожение украинского языка с помощью пресловутых языковых законов регионалов – все это уже было проявлением гибридной агрессии против Украины. И все это происходило с первого дня после того, как Украина провозгласила независимость", – сказал вице-премьер.

Тузла – песчаный остров площадью 3,5 кв. км (длина острова – 6,5 км, ширина – около 500 метров) в Керченском проливе между Керченским полуостровом Крыма на западе и Таманским полуостровом Краснодарского края на востоке. Он перешел под юрисдикцию Украины в 1954 году. В 2003 году стал причиной инициированного Россией территориального спора с Украиной. Российские власти утверждали, что он является частью косы, которая относится к континентальной России, а в состав Украины в 1954 году якобы была передана только континентальная часть Крымского полуострова.

В апреле в оккупированном Крыму часть Тузлы решили "передать" России для строительства Керченского моста. Соответствующие "решение принял" незаконный "Совет министров" АРК. Планируется, что транспортный переход соединит Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.

Источник: https://www.segodnya.ua