- Новый закон: в Украине предлагают кастрировать педофилов17:03
- «Сроки восстановления неизвестны»: в Vodafone прокомментировали отсутствие связи в ОРДЛО16:37
- Конфликт на Донбассе можно было закончить в 2014 году: Наев объяснил, что помешало16:20
- Кондитерскую фабрику в Мариуполе «раздолбали артобстрелы», - президент «Roshen»15:58
- Соратнику Жириновского проломили голову из-за женщины15:21
- В Харькове трамвай сошел с рельсов и повалил столбы15:05
- Боевики устанавливают дополнительные мины на территории Донбассе14:48
- Украинцы зачастили в ЕС: названы впечатляющие цифры14:32
- В Мариуполе масштабный пожар14:15
- На Днепропетровщине в лесопосадке обнаружены миллионы гривен14:00
Сегодня в Украине испортится погода, но не везде: где пройдут дожди
Синоптики прогнозируют температурный перепад – где-то +22, а местами больше 30-ти градусов
В первый рабочий день недели на большей территории страны пройдут дожди с грозами, и только на востоке и в оккупированном Крыму будет солнечно и без осадков, сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях везде будет дождливая погода, но умеренно теплая температура – 22-25 градусов тепла.
В центре и на севере страны синоптики также прогнозируют дожди, но будет немного теплее, чем на западе – 24-27 тепла.
В восточных областях будет жарко и сухо – 29-31 градус. Дождь пройдет только в Харьковской области, и температура воздуха там будет немного ниже – 27-29.
Жарко будет и на юге – 29-32 градуса, но там также пройдут дожди с грозами. Только в Крыму осадков не предвидится.
Как сообщалось, в прогнозе погоды в Украине на неделю синоптики рассказали, где ждать гроз, а где будет сухо. Жара будет немного усиливаться, но и дожди отступать из Украины не собираются.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, погода, дождь
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!
- Погода в Украине 8 августа: жарко, на востоке возможен дождь
- В Украине на 27 сентября объявлено штормовое предупреждение
- Циклон с Балкан мощно обрушится на Украину
- Москва пошла ва-банк: Украине посоветовали готовиться к тяжелой осени. Запад отвернется от Украины?
- Донбасс "сливают"?
- «Сроки восстановления неизвестны»: в Vodafone прокомментировали отсутствие связи в ОРДЛО16:37
- Кондитерскую фабрику в Мариуполе «раздолбали артобстрелы», - президент «Roshen»15:58
- В Мариуполе масштабный пожар14:15
- На оккупированной Луганщине пропала мобильная связь Vodafone12:20
- Паспортная проблема переселенцев из Донбасса: как получить прописку?10:37
- Битва за пенсии для переселенцев: вранье Кабмина и горькая правда22:20
- Битва за Донбасс: геополитические перспективы22:00
- Оккупанты дорезают шахты Донбасса21:40
- Россия вывозит с Донбасса вывозят зерно, а завозит всякое дер*мо21:20
- Колумбийский опыт для Донбасса: в чём суть 21:00
- Новый закон: в Украине предлагают кастрировать педофилов17:03
- В Сети рассказали историю испанки, 13 лет не выходящей из дома16:52
- «Сроки восстановления неизвестны»: в Vodafone прокомментировали отсутствие связи в ОРДЛО16:37
- Огнена Вукоевича наказали "за Украину"16:30
- Конфликт на Донбассе можно было закончить в 2014 году: Наев объяснил, что помешало16:20
- Кондитерскую фабрику в Мариуполе «раздолбали артобстрелы», - президент «Roshen»15:58
- Эти советы помогут не перегреться в жару15:40
- Захар Прилепин "навоевался" на Донбассе15:30
- Соратнику Жириновского проломили голову из-за женщины15:21
- В Харькове трамвай сошел с рельсов и повалил столбы15:05
- Эти советы помогут не перегреться в жару15:40
- Стало известно, чем опасно черное мороженное12:55
- Еда перед телевизором вызывает ожирение, - ученые11:30
- Как правильно выбрать арбуз09:58
- Носить галстуки вредно для здоровья08:00
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- "Зачистка" и сделка: признаки того, что Кремль "сдает" Донбасс17:30
- Мобилизация в оккупации: чего ожидать Донбассу16:50
- Путин продолжает наступление на Украину09:45
- Как не подхватить инфекцию в маршрутке: репортаж из Мариуполя19:20
- Началось? Страшные новости с Донбасса
- В Горловке оккупанты к чему-то готовятся
- Мобилизация в оккупации: чего ожидать Донбассу
- В Донбасс SOS прокомментировали отличную новость для переселенцев
- Битва за пенсии для переселенцев: вранье Кабмина и горькая правда
- Волкер сказал, чего ждать Донбассу от встречи Трампа и Путина
- Пенсионный вопрос: Минсоцполитики перестало утверждать, что "бабушки финансируют терроризм", но нашли новую страшилку
- Циничный грабеж: как обирают людей во время перевозок у донбасских КПВВ
- Тотальный грабеж Донецка продолжается
- Жители Донбасса рассказали СММ ОБСЕ о мучении при пересечении линии разграничения