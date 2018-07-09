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Такая формула существует во многих странах: Горбаль рассказал, к чему нужно готовиться нашим пенсионерам

09.07.2018 13:45
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Такая формула существует во многих странах: Горбаль рассказал, к чему нужно готовиться нашим пенсионерам

Любые проекты пенсионной реформы в Украине всегда будут сопряжены с риском дефицита бюджета Пенсионного фонда. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал украинский политик, экономист Василий Горбаль.

По словам нашего собеседника, список мероприятий, над которыми должно работать правительство в свете сопровождения пенсионный реформы, поистине неисчерпаем.

«Как и во всем мире — это полноценная налоговая реформа, создание благоприятного климата для малого и среднего бизнеса, увеличение самозанятости населения отчасти, создание новых рабочих мест», - перечисляет эксперт.

По словам Василия Горбаля, при экономических тенденциях, связанных с трудовой миграцией и демографической ситуацией, любые проекты пенсионной реформы будут сопряжены с риском постоянного дефицита бюджета Пенсионного фонда.

«Формально говоря, граждане сами переходят на ту двухуровневую формулу пенсионного обеспечения, над которой государство работает. Такая формула существует во многих странах мира, где кроме той пенсии, которая может выплачиваться государством, существует еще дополнительное пенсионное обеспечение, связанное с отчислениями в пенсионные фонды, включая негосударственные», - добавляет собеседник издания.



Теги: Украина, Донбасс, пенсионер, пенсии
 
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