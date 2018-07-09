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Украина отказалась от участия в Детском Евровидении: названа причина
Представитель от Украины не сможет принять участие в Детском Евровидении-2018 из-за недофинансирования Национальной общественной телерадиокомпании Украины, передает replyua.net со ссылкой на UA: Суспільне.
«Участие в Детском Евровидении предполагает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз за участие в соревновании», - заявили в компании. НОТУ не может осуществить финансовые затраты впервые, и у компании нет денег на отборочные туры и на взнос, а также на другие обязательные выплаты, предусмотренные конкурсом.
«Критическая ситуация незаконного недофинансирования не оставляет компании никаких средств не только на оплату трансляции самих каналов, производство программ, закупку прав на спортивные события мирового масштаба, но и на уплату обязательных взносов и платежей, не говоря уже о необходимой модернизации всех региональных и всеукраинских теле- и радиоканалов Суспільного (Общественного ТВ)», - также добавили в компании. Напомним, что Детское Евровидение в этом году состоится в столице Беларуси Минске в ноябре.
Теги: Донбасс, Евровидение, дети, конкурс, отказ
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