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Украинцы зачастили в ЕС: названы впечатляющие цифры

09.07.2018 14:32
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Безвизовый режим открыл новые возможности для украинцев и способствовал увеличению количества поездок в Европейский Союз. За год безвиза украинцы совершили более 21 миллиона пересечений границы с Евросоюзом, что на 12% больше, чем за предыдущий аналогичный период, сообщает Государственная пограничная служба, передает Сегодня.

В то же время пограничники отмечают стремительный рост количества украинцев, которые путешествуют в ЕС не по безвизу, а лишь с биометрическим паспортом.

"Способствует этому туристический сезон и окончание в паспортах старого образца срока действия виз, которые ранее приходилось оформлять", – пояснили в ГПСУ.

Также в июне этого года зафиксирована 221 тыс. поездок украинцев по безвизу, а это в 2,3 раза больше, чем за первые 30 суток безвизового режима (96 тыс. человек). Сейчас количество "безвизовиков" в среднем составляет от 9 тыс. до 12 тыс. человек в сутки.

Как известно, 11 июня была годовщина предоставления Украине безвизового режима. Так, за год 555 тысяч украинцев по безвизу побывали в ЕС. Также отмечается, что 4,8 миллиона украинцев ездили в ЕС по биометрическим паспортам.

Кроме того, за год безвиза украинцы оформили 5 млн биометрических паспортов. Стоит отметить, что введение в стране нового вида паспорта началось еще в 2015 году, и с того момента 8,8 миллиона человек получили биометрический документ. То есть больше половины пришлось именно на год безвиза.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Европейский союз, безвизовый режим
 
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