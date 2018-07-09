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В Еврокомиссии рассказали, когда Украина получит миллиард от ЕС
Для получения нового "макрофина" Киев должен выполнить ряд условий, связанных с антикоррупцией и реформой сферы госуправления
ЕС официально одобрил предоставление Украине нового пакета макрофинансовой помощи на 1 млрд евро и следующий шаг – согласовать меморандум о взаимопонимании, в котором будут прописаны четкие условия для перечисления денег.
Об этом на брифинге для украинских журналистов по итогам 20-го юбилейного саммита Украина-ЕС заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
"Сейчас мы будем работать над конкретными условиями. Они будут основаны на продолжении борьбы с коррупцией, модернизации системы государственного управления и социальных вопросах. Также мы оценим, как быть с теми условиями, которые не были выполнены для получения третьего транша предыдущего пакета макрофинансовой помощи", – заявил Домбровскис.
Вице-президент Еврокомиссии подчеркнул, что время на выполнение требований ЕС для получения 1 млрд евро нового "макрофина" очень ограничено, так как он завязан на продолжении сотрудничества Украины с МВФ.
"Как мы знаем, программа МВФ заканчивается в марте 2019 года. Поэтому мы рассчитываем, что все будет согласовано, выполнено и выплачено до марта 2019 года", – отметил чиновник.
По его словам, если будет политическое решение, первый транш нового "макрофина" Украина получит через пару недель.
"Но это оптимистический сценарий. В случае плохого развития событий, дедлайн может сдвинуться на сентябрь (так как меморандум о взаимопонимании должна ратифицировать Рада – Авт.). Но, повторюсь, у нас мало времени – программа заканчивается в марте 2019-го", – добавил Домбровскис.
На уточняющий вопрос корреспондента сайта "Сегодня" о том, что ЕС согласится предоставить первый транш нового "макрофина" только после продолжения программы сотрудничества Украины с МВФ, Валдис Домбровскис ответил: "Да, по европейскому законодательству, наша макрофинансовая помощь связана с наличием выплат МВФ. Это значит, что мы должны увидеть решение совета директоров МВФ или получить формальное письмо, подтверждающее продолжение программы сотрудничества Фонда с Украиной. То есть, в любом случае сначала Украина должна достичь прогресса про программе МВФ".
Говоря о конкретных требованиях ЕС, которые Украина должна будет выполнить для получения нового "макрофина", Валдис Домбровскис ещё раз отметил, что их еще предстоит согласовать с украинскими властями.
"Но я уже обозначил сферы, которых будут касаться эти условия: борьба с коррупцией, модернизации государственного управления, социальной сферы. Что касается леса-кругляка (отмена моратория на экспорт была одним из ключевых условий получения третьего транша на 600 млн евро предыдущего пакета макрофинансовой помощи, который Украина потеряла в ноябре 2017 года – Авт.)... Решение этой проблемы мы ищем в рамках механизма решения двусторонних торговых споров, который записан в Соглашении об ассоциации, в частности с помощью создания специального арбитража, который и рассмотрит вопрос моратория на экспорт леса-кругляка", – ответил Домбровскис сайту "Сегодня".
Напомним, в сентябре 2018 года может быть заключен меморандум с условиями, по которым Украина получит макрофинансовую помощь от Евросоюза объемом в 1 млрд евро. Такой прогноз дал президент Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.
Как сообщалось, 9 марта Евросоюз предложил Украине новую, четвертую программу макрофинансовой помощи. В рамках программы Украина получит финансовую помощь в размере 1 млрд евро двумя траншами по 500 млн евро в течение двух лет. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, деньги, Еврокомиссия
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