В Украине стартовали масштабные морские учения

09.07.2018 13:25

В Одессе сегодня стартовали украинско-американские учения Sea Breeze-2018.

Вчера в морской порт зашел американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78). Кроме того, в учениях примет участие флагманский корабль ВМФ США USS Mount Whitney.

В Одессу прибывают также корабли ВМФ Турции и Румынии, подразделения специального назначения и водолазы из Великобритании и Канады, грузинские и молдавские подразделения морской пехоты. По информации, в учениях будут участвовать Sea Breeze-2018 военнослужащие 14 государств — Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Турции и Швеции.

Во время учений команды отработают задания, согласованные многонациональным штабом по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО, в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря.

Источник: https://donpress.com