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В Украине заявили о повышении пенсий некоторым группам граждан
09.07.2018 20:45
Правительство Украины планирует повысить пенсии двум категориям пенсионеров. Об этом сообщает Facenews.
Размер пенсионных выплат будет увеличен чернобыльцам, а также гражданам, имеющим большой трудовой стаж.
«Наиболее острым сегодня является вопрос для чернобыльцев. И надо учесть одну из главных проблем пенсионной реформы: очень малую прибавку к пенсии получили люди с большим трудовым стажем (35−45 лет), но малой заработной платой», — отметил вице-премьер-министр Павел Розенко.
Процесс пересчета пенсий уже запущен, однако Розенко опасается, что он будет «очень болезненным».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, повышение, пенсии
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