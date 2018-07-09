В Украине заявили о повышении пенсий некоторым группам граждан

09.07.2018 20:45

Правительство Украины планирует повысить пенсии двум категориям пенсионеров. Об этом сообщает Facenews.

Размер пенсионных выплат будет увеличен чернобыльцам, а также гражданам, имеющим большой трудовой стаж.

«Наиболее острым сегодня является вопрос для чернобыльцев. И надо учесть одну из главных проблем пенсионной реформы: очень малую прибавку к пенсии получили люди с большим трудовым стажем (35−45 лет), но малой заработной платой», — отметил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Процесс пересчета пенсий уже запущен, однако Розенко опасается, что он будет «очень болезненным».

Источник: https://donpress.com